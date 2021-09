Denuncia AMLO campaña negra en petición de vacunas Covid-19 para niños

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, por el momento, no se tienen bases científicas en México para empezar a aplicar vacunas Covid-19 a menores de edad; por lo que no se tienen contemplada una jornada de vacunación específica.

Además, afirmó que en el país se han presentado 250 amparos para vacunar contra el Covid-19 a menores de edad con la vacuna Pfizer, que cuenta con la autorización de emergencia para mayores de 12 años en México. Sin embargo, el presidente consideró que existen intereses ocultos detrás de esta cantidad de amparos.

“Se están dando estos casos y nosotros estamos cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial”, dijo AMLO en la conferencia de prensa matutina del viernes. “Pero, los especialistas nuestros, médicos, sostienen -y ya lo han explicado muchas veces- que no es necesario. Es la misma postura de las organizaciones mundiales, de la OMS”, afirmó el presidente.

López Obrador dio a conocer que cuatro estados están concentrando el número de amparos emitidos en 19 entidades del país. “No es general; pero me llama la atención esto: 25 en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 en el Estado de México y 43 en la Ciudad de México. Ya lo estoy viendo como una acción concertada”, afirmó.

Explicó que podría tratarse de una campaña de “nado sincronizado” en cuanto a la presentación de amparos.

¿Por qué no se aplican vacunas Covid-19 a niños en México?

El mandatario afirmó que detrás de esa petición existen intereses. “Imagínense el negocio para las farmacéuticas. Es legítimo que todos quieran vender, y promover que a los recién nacidos hay que vacunarlos. Pero no se puede ir en contra de la ciencia sólo por el lucro. Eso no significa que no nos importen los niños, las niñas y proteger la vida, que no vaya a malinterpretarse”, detalló.

Finalmente, el presidente se comprometió a que el próximo martes, durante el informe de El Pulso de la Salud, se va a informar “qué ha sucedido con el regreso a clases. ¿Cuántas niñas, cuántos niños se han contagiado? Y es muy importante informar, porque la desinformación y la manipulación dañan”.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro

Iniciamos con:

Y también: