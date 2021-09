Biden tiene buena voluntad en el tema migratorio, pero falta acción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que -en la administración Biden- existen condiciones “inmejorables” en el diálogo con Estados Unidos, por lo que espera que pronto avance su propuesta de que el país vecino del norte apoye los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica; específicamente en Guatemala, Honduras y El Salvador.

López Obrador reveló que se siente optimista al respecto después de su reunión con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en nuestro país, quien -afirma AMLO- tiene experiencia en estos temas. “A él le tocó. Me estaba comentando que él tuvo que crear reservas protegidas y parques naturales. Es lo mismo. Si en Chiapas estamos sembrando 200 mil hectáreas, ¿por qué en Guatemala no se hace lo mismo?”, señaló el presidente.

“¿Qué es muy diferente el clima, la flora y la fauna de Chiapas y Guatemala? Pues no, es lo mismo”. Afirmó que en cada país se crearían 80 mil empleos en el programa Sembrando Vida; lo que significa un total de 240 mil empleos en menos de seis meses. “Nosotros les ayudamos, dicen los que hablan inglés que esto se conoce como el Know How, nosotros les ayudamos en esto”, destacó.

Además, confirmó que cada país también creará 30 mil empleos por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; lo que significa 90 mil empleos en menos de seis meses. Sumados, da un total de 330 mil empleos.

Mover el elefante, el reto de Biden

“¿Qué no podrá el Senado de Estados Unidos aprobar este programa? O se van a llevar estudiándolo un año. No creo que nos ganen a nosotros en eso. Aquí el elefante camina, aunque está todavía reumático y nos cuesta trabajo empujarlo”, dijo López Obrador, en referencia al reto de Joe Biden para hablar de eso.

Finalmente, el presidente hizo un llamado a dejar de lado los discursos “hace falta la acción”.

“El presidente Biden sí está interesado, la señora Kamala Harris, el señor Sullivan -que es el asesor de Seguridad del presidente Biden- estuvo aquí, también muy interesado. Ahora el embajador. Hay condiciones inmejorables como para suscribir un buen convenio para el desarrollo de América Latina y el Caribe y para los países de Centroamérica. Pero pues, en todos lados hay que empujar al elefante”, concluyó.

