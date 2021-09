Considera AMLO que cada vez hay menos noticias falsas en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la cantidad de “noticias falsas” publicadas recientemente ha disminuido, por lo que espera que pronto se deje de realizar la sección Quién es Quién en las Mentiras, encabezada por Ana Elizabeth García Vilchis.

“La prensa escrita, aun ya con la limitación del internet están en una situación crítica, están perdiendo lectores ¿cómo se mantienen con lectores?, ¿cuál sería una opción, una alternativa? Fortalecer la credibilidad, ser más objetivos, más profesionales”, explicó el presidente López Obrador.

La sección "Quién es quién en las mentiras", de Ana Elizabeth García Vilchis, inició el 30 de junio .

“Vamos a llegar a un día y lo deseo, y no lo descarto, en el que ya no va a haber la sección, porque ya no van a haber mentiras. ¿No te parece, Elizabeth?”, dijo López Obrador a la interlocutora.

Afirmó que se han reducido las noticias falsas de un tiempo para acá. “A ver si la próxima semana informamos, porque hay que reconocer eso, hay mucha más objetividad ahora que hace tres meses, porque recuerdo, junio estuvo… no, mayo, por las campañas, muchísimas noticias falsas, mayo, junio, julio, incluso lo registro en el libro [A mitad del camino], pero ya agosto y lo que va de septiembre ya es distinto, y eso es muy bueno, pues es para reconocerlo”, dijo el mandatario.

