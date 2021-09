¡Sin registro! SAT cancela inscripción al RFC a Sánchez Cordero

Luego de una extensa revisión a los trámites realizados para la inscripción de fedatarios públicos, el SAT informó que 1022 personas no cumplieron con la entrega de documentación correspondiente para el ingreso al RFC por medios remotos, además de que no presentaron su aviso de trámites, entre ellos destaca la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Cabe resaltar que pese a la cancelación del esquema de inscripción al RFC, tanto Sánchez Cordero como los demás fedatarios, podrán continuar ejecutando actos como tales, sin embargo, no podrán hacer uso de la plataforma para los registros a distancia de los registros públicos con los que cuenta el SAT.

El SAT realizó revisión de trámites de inscripción al RFC por Fedatarios Públicos a través de medios remotos desde 2006 a 2021 y quienes no presentaron aviso de renovación serán cancelados de conformidad con lo que se estipula en la Miscelánea Fiscal 2021.https://t.co/MwYXH1Zc9J pic.twitter.com/F6VL3PTWvR — SATMX (@SATMX) September 21, 2021

Asimismo el propio Servicio de Atención Tributaria resaltó que únicamente 744 de los 1766 fedatarios incorporados al esquema de inscripción en el RFC por medios remotos, presentaron su aviso de renovación en los pasados meses de junio y julio del presente año.

Sin embargo, de los 744 fedatarios que presentaron su aviso de renovación, 403 no cumplen con los requisitos, mismos que se sumarán a los 1022 que verán cancelado su registro de inscripción al RFC.

En conclusión, el SAT informó que únicamente 210 fedatarios cumplieron con lo establecido y serán renovados, mientras que 131 se mantienen pendientes de la entrega de documentos, lo que deja tan solo al 11.8% de personas que lograron cumplir con los requisitos y cuentan con sus documentos al corriente en el SAT.

Te puede interesar