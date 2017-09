Tips para sentirte ligera después de comer en exceso

Ya que pasaron las cenas, el recalentado y la rosca de Reyes, es probable que sientas tu estómago recargado. Susan Bowerman, directora de Entrenamiento Nutricional de Herbalife, explica algunas de las claves de por qué esto sucede y cómo contrarrestarlo con tus hábitos alimenticios.

Causas de la inflamación

· Puede deberse a tragar aire mientras estás comiendo; esto sucede cuando se come demasiado rápido, por beber líquidos con un popote (sobre todo si son bebidas carbonatadas) o hablar mientras masticas.

· Algunos alimentos, como la col, el brócoli o los frijoles, también pueden provocar inflamación. Esto obedece a que existen ciertos carbohidratos y azúcares que al cuerpo le cuesta trabajo descomponer, lo que provoca gases en el proceso.

· Mascar chicle constantemente aumenta el gas intestinal ya que al masticarlo se traga demasiado aire.

· Algunos tipos de alergias o intolerancias alimentarias que conduce a la indigestión, gases y la distensión abdominal. En este caso, es importante visitar al médico para un chequeo, obtener el tratamiento adecuado y descartar cualquier padecimiento, sobre todo si la inflamación es frecuente.

¿Qué hacer al respecto?

· No dejes pasar ninguna comida en el día y tómate el tiempo necesario para comer tranquilamente y sentado. La experta asegura que el cuerpo puede interpretar comer rápido como una comida omitida.

· Opta por agua simple y bebidas naturales sin gas o saborizantes añadidos. Preferiblemente, no utilices popote.

· Come con la boca cerrada y no hables mientras masticas tus alimentos.

· Aunque hay verduras y leguminosas que producen gases, no es necesario que renuncies a ellos por completo pues también tienen un aporte nutricional para tu organismo y son un buen complemento para tu dieta. Cómelos en porciones pequeñas y con frecuencia, así permitirás que tu sistema digestivo se adapte a ellos.

· Incluye colaciones de vegetales crudos como zanahoria, apio o jícamas.

· La lactosa y el gluten son alimentos que pueden estar provocando una reacción de intolerancia en tu organismo; reduce su consumo.

También puedes leer

Eliminar carbohidratos en la dieta te lleva al “rebote” más rápido