Matt LeBlanc será conductor del renovado "Top Gear"

My new Top Gear Friends. More to come #TopGear pic.twitter.com/zoGj1cwdNy — Chris Evans (@achrisevans) febrero 4, 2016

Hey everyone,I’m really honored and looking forward to working on Top Gear with @achrisevans , damn he’s tall. pic.twitter.com/XGrcLP0NCl — Matt LeBlanc (@Matt_LeBlanc) febrero 4, 2016

Video: relive the time @Matt_LeBlanc took The #Stig for a hot lap in a McLaren 12C https://t.co/NdJTgQVzle pic.twitter.com/b4lstGoTsm — Top Gear (@BBC_TopGear) febrero 4, 2016

El actor Matt LeBlanc, famoso por su actuación como “Joey” en la popular serie “Friends”, fue confirmado como uno de los nuevos conductores del programa “Top Gear”. LeBlanc será el primer conductor que no es británico en toda la historia del show.

Chris Evans reveló a Matt como su nuevo compañero en la emisión y aseguró, desde Twitter, que todavía habría más amigos que anunciar.

“Matt es un amigo de toda la vida aficionado a los motores y me emociona que se una a ‘Top Gear"”, dijo Evans. “No podemos esperar para compartirles, más tarde este año, lo que hemos haciendo”.

En Twitter, LeBlanc bromeó que Evans “sí que es alto”, después del anuncio de la noticia. “Me siento honrado y ansioso por trabajar en ‘Top Gear’ con Chris Evans”.

LeBlanc ya había aparecido dos veces como conductor invitado de “Top Gear” y fue el presentador de un programa derivado llamado “Top Gear: The races”, sobre momentos memorables de la serie.