Picnic nocturno y otras cosas que hacer en la semana de la Luna

Me gusta pensar que la luna está ahí, incluso si no estoy mirando.-Albert Einstein.

¿Viste la luna hoy? ¿Ya te diste cuenta del espacio que te rodea? hay elementos cotidianos que son importantes y que muchas veces pasan desapercibidos por el estilo de vida ajetreado de la Ciudad de México sin embargo hay iniciativas que permiten hacerse de una pausa, como la que promueve el Museo de las Ciencias de la UNAM, Universum.

Se trata de la semana de la Luna, una oportunidad de conocer más detalles sobre el satélite terrícola y sensibilizarte sobre lo que existe al exterior del planeta. La Luna es el único lugar del Sistema Solar que los humanos han visitado fuera de la Tierra. En

1969, los primeros astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y ‎Michael Collins llegaron a bordo del Módulo Lunar de la misión Apolo y a través de distintos experimentos confirmaron algunas de sus características físicas, mineralógicas y químicas.

Cosas que debe saber un fanático de la luna





Sábado 13 de febrero

11:00 a 13:00 horas. Participa en un curso rápido de manejo de telescopios. Desempolva tu telescopio y aprende a usarlo en tan sólo dos horas. Entrada libre

12:00 a 14:00 horas.Observa manchas solares y conoce más sobre la actividad de nuestra estrella. Entrada libre

17:00 a 21:00 horas. Asiste a un picnic en la Luna. Se vale traer tu cena y mantel para admirar a la Luna por un telescopio, mientras disfrutas de rock en vivo, talleres y una charla lunática con la Dra. Julieta Fierro. Entrada libre



Jueves 18 de febrero

12:00 horas. Teatro de sombras: el mito de los cuatro soles y uno más. Costo incluido en el boleto de entrada al museo

12:00 a 14:00 horas.Observa manchas solares y conoce más sobre la actividad de nuestra estrella. Entrada libre

13:00 horas. No te pierdas la videoconferencia The New Moon: Exploring the Moon with NASA” con Brian Day. Costo incluido en el boleto de entrada al museo



Viernes 19 de febrero

11:00 horas Charla “Los descubrimientos científicos del Apolo” con la Dra. Guadalupe Cordero, Instituto de Geofísica-UNAM. Costo incluido en el boleto de entrada al museo

18:00 horas. Campamento Lunar (18:00 horas del viernes 19 de febrero a las 9:00 horas del sábado 20 de febrero). Trae tu tienda de campaña y disfruta de un campamento sin igual con charlas, talleres, proyecciones, conoce los mapas celestes, la astrofotografía y observa por un telescopio a la Luna, Mercurio, Venus, Saturno, Marte y Júpiter. Cupo limitado. Informes y registro con Miriam Carrillo ([email protected])

Cuándo y dónde

La semana de la Luna se realizará del 13 al 21 de febrero en Museo Universum ubicado en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, Coyoacán C.P. 04510 México. Conoce detalles en http://www.universum.unam.mx

