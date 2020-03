Acá en Mexico la violación es un delito que implica como dice entre otras cosas la Ley: “Introducción de genitales, en cualquier parte del cuerpo u objeto en los genitales de la o el sometido. Acceso carnal con mujer privada de sentido, empleando fuerza o grave intimidación, o si es menor de 12 años, en que se supone que carece de discernimiento para consentir en acto de tal trascendencia para ella”.

“También se habla de violación cuando la víctima no puede dar su consentimiento, como en los casos de incapaces mentales, menores de edad, o personas que se encuentran en estado de inconciencia”.

Pero todo lo delesnable de este asunto no queda ni lejanamente contenido o descrito en estos chatos conceptos leguleyos medios culeyos. La violación no es un acto sexual sino DE PODER. Un factor obligado pa que se tipifique el delito de violación es la falta de consentimiento por parte de la víctima. Y ahi algunos pasados de lanza es donde argumentan: “Pero ella quería y hasta me provocó”. Ni máiz, no es NO hasta entre matrimoniados.

Ya el Código de Hammurabi, que es una legislación más vieja que Chabelo, Fidel Castro y yo juntos, rezaba por allá de 1760 A.C., sancionaba fuertemente y de forma diferente la violación. El Código de Hammurabi no reconocía la independencia de las mujeres, diferenciando únicamente entre una mujer casada y una mujer virgen, pero prometida. Según esta clasificación si un hombre violaba a una mujer virgen, su castigo era la muerte; más si la violación era cometida en contra de una mujer casada, ésta debía compartir la pena con su agresor sin que se tomen en cuenta las circunstancias en que se cometió la violación, siendo la pena de muerte mediante el ahogamiento, pues tanto la mujer como su agresor eran arrojados a un río, del cual si el marido de la agraviada así lo deseaba podía sacarla.

Sí, USTED pensará: “Estos están locos y van para pen…itentes”. Pero hubiera estado más absurdo la Ley del Ojo por Ojo, porque imagínese a la violada teniendo que violar al agresor pa castigarlo, ¡¡¡si acaso mandarle algún pariente malencarado a darle violín!!! El Código de Hammurabi visualizaba también a la violación junto al incesto, que era un delito sancionado con la expulsión del violador fuera de las murallas de la ciudad. Entre los hebreos se han encontrado registros del delito de violación bajo la pena de muerte, delito mencionado en La Biblia en que se menciona: “Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella; mas a la joven no le harás nada”. Nomás que fíjense bien, si la joven no era desposada no se trataba de un delito ya que el bien a tutelar era el honor del marido de la joven atacada y no la integridad física o emocional de la víctima como es hoy en día. La mujer, por sí sola NO VALÍA.

Por otro lado la pena del acceso carnal ilícito era la lapidación, (no depilación) pena capital muy común en los casos de los delitos graves, pena bajo la cual eran sometidos tanto el atacante como la víctima, siendo esta última considerada como irremediablemente corrompida e impura. Sin embargo dependiendo si el atacante era casado o soltero, se podía imponérsele tanto la pena de muerte como únicamente una multa. Jajajaja. Más machines ya ni cómo.

Acá en algunos estados todavía aseguran que el violador pueden resarcir el daño ¡¡¡CASÁNDOSE CON LA VICTIMA!!! Pos si es castigo para el violador no para las chicas. En el antiguo Egipto la pena que se imponía a quien hubiere agraviado sexualmente a otra persona era la pena de ser castrado. ¡¡¡APLAUSOS!!! Aunque no crean que la víctima salía ilesa porque le aplicaban la Ley de Manú: un castigo corporal solo en el caso de que ésta fuera de distinta clase social. Bueno… parece ser que lo mejor en cualquiera de los casos anteriores, era mejor hacerse wey y no ir a denunciar, porque como quiera salían raspadas.

En la Roma imperial la violación era el pan suyo de cada día, “la practicaban sin vergüenza y se consideraba que el individuo forzado obtenía placer de ello”. Humta, pues acá algunos jueces y juezas hagan de cuenta que siguen igual de atrasados argumentando lo mismo. El modelo de la sexualidad romana era la relación del amo con sus subordinados (esposa, pajes, esclavos), es decir, el sometimiento. El placer femenino era totalmente ignorado. O sea igual que ahora. Allá, entre los hijos de Nerón el hecho de someter era loable, ser sometido era vergonzoso solamente si se era un varón adulto libre. Si se era mujer o esclavo era lo natural. Bueeeno.

La frase

“Las mujeres como las leyes, se hicieron para violarlas”.

El ex diputado local del PRI en Tapachula, Alejandro García Ruiz

Lo que calienta

• Las cifras globales revelan que solo en un día se cometen 903 violaciones, mientras que al año son registradas 329 mil 708 violaciones en todo el mundo (violaciones denunciadas).

• ¡Suecia es el segundo país del mundo con más violaciones después del Congo! Y sólo entre el 5% y el 10% de las violaciones totales fueron denunciadas a la policía. Esto se debe a que la mayoría de las víctimas no denuncian por temor a represalias.

• La Secretaría de Salud estima que en México se producen alrededor de 120 mil violaciones al año; 13 cada hora. Sólo 15% de estos delitos son registrados por las autoridades, y de los mismos apenas un cinco por ciento acaban delante de un juez.

Lo chido

• En la Edad Moderna el delito de violación fue tipificado de acuerdo a principios jurídicos nacidos principalmente a partir de la Revolución Francesa, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los cuales configurarían el delito de violación y su pena, teniendo como objeto jurídicamente protegido a la libertad de las personas respecto de su autodeterminación sexual.

• En Grecia el castigo era la obligación impuesta al violador con la finalidad de que éste contrajera matrimonio con su víctima, bajo pena de muerte en el caso de ser rechazado el matrimonio por la víctima, siendo obligado en el caso de ser aceptado en matrimonio a que el violador le entregara la mitad de sus bienes y posesiones a su víctima si el violador era rico y potentado. Si no, pues ya se la pelation.

• Cada vez se crea más conciencia respecto a ejercer castigos, en casos de violaciones masivas de mujeres en situaciones de conflictos bélicos, lo que ha sido considerado un delito de guerra, pese a haber quedado impune dicho acto. Este delito está movido por el odio, el fanatismo y en ocasiones la venganza, y se hace buscando el daño más humillante y doloroso a la víctima, por lo que su crueldad es máxima.

PARA PENSARLE…

Increíble la ley romana acerca de violación, si de hecho cuentan del origen de esta civilizacion que fue la violación a Rea Silvia por parte del dios Marte, que la dejó embarazada de Rómulo y Remo, quienes fueran los míticos fundadores de Roma. Posteriormente a estos hechos, la violación de Lucrecia sería el punto final de la época monárquica en Roma, dando paso a la República romana. Más tarde en la Edad Media (media oscura) existía para el mero mero Cacique de la zona el Derecho de Pernada (o empiernada) El derecho de la primera noche). Era un derecho que establecía la potestad señorial de tener relaciones sexuales con toda doncella, sierva de su feudo, en la primera noche cuando se fuera a casar con otro siervo suyo. Esto le daba a su siervo ciertos derechos, como por ejemplo cazar en los campos pertenecientes al señor feudal.

De ello se han hecho eco la literatura como en la obra Fuenteovejuna de Lope de Vega y en La catedral del mar de Ildefonso Falcones, o el cine, con la película Brave heart de Mel Gibson.

En la Edad Media, la violación conjuntamente con otras clases de transgresiones de carácter sexual fueron penadas severamente en Europa, desde el siglo XI hasta el siglo XVI.

Pero no se perseguía el consentimiento, sino la honorabilidad de la mujer, por lo que era muy común que las violaciones que se cometían en contra de mujeres amancebadas, prostitutas o criadas quedaran impunes y eran muy comunes las violaciones cometidas por personas de clases sociales privilegiadas en contra de mujeres de clases sociales bajas y desprotegidas.

Números comparados

Para violación las penas son de cárcel, pero miren el artículo 21: al responsable del delito de atentados al pudor o atentados al pudor equiparado se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de 25 a 250 días multa, así como el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

O sea hasta unos 18,250 pesos o 1.2 iPads.

El chacaleo

@Ladycen Ya no hay valores, si la vida de un individuo no se respeta, en un país machista, aún menos la integridad de la #mujer.

@akuanautalunar Soy de naucalpan es por la falta de accion de los gobiernos pristas hay una zona en donde el año pasado mataron a 5 mujeres.

@Banacoon Impunidad + no educación académica + no educación familiar (no valores) = cero respeto al prójimo

En fin de semana papal mataron a 11 en Guerrero entre ellos un prestamista y el lunes una activista. Aparecieron más osamentas en Veracruz. En Cd. Victoria 3 ejecutaditos y entre Durango y Sinaloa otros 13. Dios los tenga en su gloria.