Piden a padres de normalistas 43 firmas para asistir al Congreso

Guadalupe Murguía, presidenta de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados se ha comunicado con algunos padres de los estudiantes desaparecidos para solicitarles un documento con la firma de los 43 representantes o no podrá dar trámite a su solicitud de exponer su caso en la tribuna del Congreso, señaló Vidulfo Rosales, abogado y representante de los padres de los normalistas.

La presidenta de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados no ha respondido oficialmente a la carta que los padres y madres de los 43 estudiantes enviaron para solicitar exponer su caso en la tribuna del Congreso, señaló Rosales en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Nos están dando largas”, dijo Rosales, aunque precisó que esperarán a que la Comisión especial les emita una respuesta oficial para saber qué ruta tomará su demanda.

La carta enviada a la Comisión tiene fecha de 14 de enero y fue firmada por 23 padres por la premura para que el documento fuera recibido y en ese momento un grupo de padres realizaba una caravana por el norte del país, señaló Rosales para Radio Fórmula.

En entrevista, Vidulfo Rosales aclaró que la Comisión no ha respondido formalmente al escrito y solo han sido llamadas de Guadalupe Murguía a algunos padres de familia en donde les dice que es difícil que le dé trámite si el documento no tiene la firma de los 43 padres de familia, pero “lo ha hecho con un padre, con otro padre, no ha habido una respuesta formal a este escrito”.

“Los padres están valorando si entregan o no la carta con las 43 firmas para no dar pretextos a una negativa y completar las firmas y volver a entregar la solicitud, pero antes queremos ver cuáles son los avances que se tienen si nada más es un requisito de trámite formal y ya están avanzando los acuerdos con las bancadas de los grupos parlamentarios, nos parece importante, pero si vamos a iniciar otra vez, ahí se complican las cosas”, señaló Rosales.