Osorio Chong afirma que nunca ha fumado marihuana

En medio del debate del uso de la marihuana, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó haber fumado dicha droga, porque ni siquiera sabe “darle el golpe”.

“Nunca he fumado esta sustancia, incluso no he fumado como tal porque ni siquiera sé darle el golpe”, aseveró.

En conferencia de prensa, durante el cuarto foro de debate sobre el uso de la marihuana que se organiza en la ciudad de Guadalajara, al encargado de la política interna se le preguntó si alguna vez había consumido marihuana.

Entre risas, Osorio Chong respondió que nunca ha consumido la droga.

En contraste, en el segundo foro que se realizó a finales de febrero en Ciudad Juárez, Chihuahua, el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reconoció haber fumado marihuana y, aun así, llegó a ser el encargado de la política interna en un periodo del sexenio de Felipe Calderón

