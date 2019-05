Gulf ofrecerá gasolina y lavandería en CDMX y Monterrey

Las gasolineras Gulf llegarán a la Ciudad de México y Monterrey en julio. El director general de dicha empresa en México, Sergio de la Vega, dijo que intentarán competir en precio, pero lo principal será el servicio que brindarán, publicó Milenio.

Mientras se despacha la gasolina, ofrecerán servicios de recargas y de lavandería, de acuerdo a la zona donde se ubique. Además, se tendrá una tecnología que permita una atención personalizada, con la finalidad de ofrecer descuentos a los clientes frecuentes.

Las siguientes estaciones estarán en Puebla y Guadalajara. La meta es que se posicionen 2 mil gasolineras en tres años, abarcando un mercado entre 20 y 25 por ciento en el país.

“Estamos viendo la península de Yucatán, el sureste de México, golfo centro, el noroeste de Monterrey, la península de Baja California y el Pacífico de México”.

“México importa casi 50 por ciento de los combustibles que consumimos, por lo que no podemos ignorar los precios internacionales, no podemos esperar que no tengan incidencia en el país; te aseguro que nadie va a vender con bajo costo. Otro factor que afecta son los impuestos en la venta de combustibles, los cuales se aplican en todo el mundo”, indicó.