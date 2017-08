Robbie Moore hace de su vida un disco lleno de psicodelia y ritmos bailables

La vida de los artistas independientes no es fácil. Eso lo sabe Robbie More, cantante originario de Tamaulipas radicado en Texas, quien después de tres años de búsqueda y lucha, por fin presenta su álbum debut titulado Psicodélico.

“No fue por mí, fue por el dinero que se nos acababa el presupuesto. Es muy difícil cuando eres artista independiente desembolsar todo el presupuesto que se necesita. Al principio iba a ser un demo de cinco canciones. Pero debido a la aceptación que tuvo el sencillo Todo el placer en la radio de Texas, decidimos hacer el LP de 10 canciones”, dijo el cantante a Publimetro.

Sin embargo, Robbie More confiesa que el dinero no fue el principal obstáculo para iniciar su carrera musical.

“El mayor obstáculo es no saber a dónde ir, porque no tengo experiencia. Me enfoqué demasiado en aprender, hacer canciones, en el proceso creativo del disco, y todo se me salía de las manos. Sin embargo, ahora tengo contacto con personas que a esto se dedican y es hasta ahora que puedo venir a presentar el disco”, continuó.

“Hay personas que no creen en tí, otras te quieren robar. Yo soy una persona que tiene que ver a los ojos para poder confiar, aunque después me traicionan, pero en un principio confié. Eso es lo que me ha pasado con estas personas con las que estoy ahora y hasta el momento no me han fallado”, reveló.

Psicodélico es un álbum de 10 canciones compuestas por Robbie More, en las que fusiona ritmos como el pop, el rock, el dance y la música electrónica.

“Es un libro abierto musical de mí, de lo que ha sido mi vida. Es también una montaña rusa de emociones, pero tiene un equilibrio padrísimo entre el ritmo y las baladas, está muy intenso en ambos aspectos”, explicó el tamaulipeco, quien con su música sólo busca dejar un mensaje.

“Yo no quiero ser ejemplo de nadie, porque cada quien hace de su vida lo que quiera. Simplemente quiero ser yo mismo y eso es lo que quiero decirle a la gente: sé tú, sin hacerle daño a nadie ni a ti mismo. Este disco es muy real, no es un disco plástico y yo no soy un artista plástico”, concluyó More.