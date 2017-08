Deportista coreano podría ser ejecutado por ganar medalla de plata

Chol Om-Yun obtuvo la medalla de plata en halterofilia dentro de los 56 kilogramos, sin embargo no es una buena noticia porque su vida corre peligro, pues al ser de Corea del Norte y en Londres 2012 haber conquistado la presea dorada, habría deshonrado a su país.

En una supuesta entrevista para medios internacionales, el deportista reveló que tras no cumplir con otro oro, el líder de su país, Kim Jong-Un podría solicitar su ejecutamiento, aunque no se ha podido confirmar la veracidad de estas palabras.

“Sé que no podré volver a competir nunca más, pues he deshonrado a mi pueblo y avergonzado a mi líder, estoy seguro que al regresar a mi país el líder supremo dará la orden a su guardia personal para asesinarme. No le temo a la muerte, estoy convencido que es la única forma de pagar mi gratitud”, habría comentado el medallista.

Lo que si se pudo constatar es que Om-Yun pidió perdón al fallecido ex líder supremo de su país: “Kim Jong-Il siempre será inspiración y siento no haber sido capaz de recompensarle con una medalla de oro. No creo que pueda ser un héroe para mi pueblo con una medalla de plata”.

