El 60% de pequeñas empresas muere antes de dos años

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) son el motor del país, que aporta siete de cada 10 puestos de trabajo y aportan más de la mitad de lo que produce la economía nacional en su conjunto; y por ello son un motivo de orgullo nacional.

Así lo señaló Joel Narvaez Nieto, director general de Fundes, una organización dedicada al apoyo, orientación y consolidación de las Mipymes en nuestro país, quien alertó que a pesar de su aportación al desarrollo nacional, 60% de dichos negocios quiebra o “muere” antes de dos años de operaciones.

¿Esto a qué se debe?

– Primero a la falta de conocimientos y formación empresarial. En las universidades enseñan a los mexicanos a ser ingenieros, arquitectos o licenciados, pero no empresarios. Entonces hay algunas prácticas empresariales que si no se cuidan hacen que las empresas fracasen.

¿Qué les falta?

– Les falta conocimientos y prácticas eficientes en varios rubros: desde el control básico de sus finanzas, políticas de mercadeo e identificación de sus clientes, hasta el costeo y la definición del precio.

Son cosas que normalmente el empresario no aprende y cuajo se lanza a una incoativa o a la apertura de un negocio tiene mucho impulso, pero el no tener esas bases empresariales hace que fracasen.

Si un joven escucha que en las universidades no te enseñan a ser emprendedores o empresarios y te pregunta cuáles son las cinco cosas que debo hacer para tener éxito en mi negocio, ¿qué le dirías?

– Lo primero es que conozca su mercado; que entienda que el precio de sus productos o servicios no se fija desde el costo, sino desde el mercado y para eso debe conocer a sus clientes y a sus competidores.

Segundo: que sea ordenado en sus finanzas como empresa. Uno de los problemas graves que hemos visto con las Pymes es que, a veces, se toma a la empresa como si fuera la caja chica y se usan los recurso para fines personales exclusivamente y eso hace que el negocio pierda y pierda fuerza.

Tercero: que se fije un sueldo, aunque él sea el dueño. Así sea una tiendita de abarrotes, una ferretería o un negocio de mayor impacto, el emprendedor tiene que fijarse un salario y éste tiene que formar parte del plan de negocios..

Cuarto, que incorpore tecnología, pero con fines muy concretos, no usar la tecnología por querer usarla, sino en primer lugar para romper su aislamiento, para que forme parte de redes de empresarios que puedan trabaje juntos, negociar precios, conocer su entorno de mercado.

Quinto: que identifique de qué cadena de valor forma parte, para identificar las oportunidades de negocio a futuro. No solo debe enfocarse a su cliente directo, al que le vende, sino ver hacia delante, a cuántos clientes potenciales puede tener y cuáles de sus proveedores se pueden convertir en su aliados.

¿Estos elementos en cuánto elevarían la tasa de éxito de las Pymes?

– De entrada sus probabilidades de éxito aumentan mucho. Aunque todos los negocios son vulnerables, si aplican dichos elementos tienen hasta 50% más de probabilidades de tener éxito.

¿También sería conveniente decirles que no tengan miedo al fracaso?

– Claro. Si tienes miedo a fracasar no vas a internar nada. Los únicos que no se equivocan son quienes no hacen nada; pero tampoco todo debe quedar sólo en intentos e intentos, a prueba y error, sabiendo que tienen muchos elementos, herramientas y lugares para solicitar apoyo.

¿Cuáles son los valores empresariales que nunca se deben olvidar al poner en marcha un negocio?

– Lo más importante es darle la importancia al cliente; trabajamos para el cliente, que es quien nos paga por nuestro trabajo, por nuestros productos o servicios; entonces debemos tener muy claro que en le centro de nuestro trabajo están ellos.

Deben llevar acabo actividades que beneficien a quienes son parte del proceso o los procedimientos de la empresa como los accionistas, los proveedores, la sociedad, los empleados y los bancos o instituciones que te ofrecen créditos.

Y lo más importante, todos debemos reconocer nuestro potencial y ser conscientes de que los micro y pequeños negocios son el motor del país y son una manifestación del carácter emprendedor de los mexicanos. ¡Todo eso es muy importante!

