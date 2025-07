Busca Benito Juárez que empresa reembolse 11 millones de luminarias inservibles

La delegación Benito Juárez señala a la empresa “Proyectos Integrales Visión Poniente, S.A. de C.V.” como la responsable del fraude que resultaron ser las luminarias adquiridas con el Presupuesto Participativo 2015. A pesar de reconocer que existe responsabilidad por parte de su administración, el Delegado Christian Von Roehrich afirma que hubo dolo por parte de la empresa, pues entregó un producto de pésima calidad y a sobreprecio.

Hace un par de semanas, Uno Tv le presentó una investigación respecto a esta licitación, ocurrida en octubre de 2015. La empresa proveedora resultó tener una dirección falsa y utilizó a una prestanombres para ocultar al verdadero operador: Camilo Campos, ex abanderado panista para la delegación Cuajimalpa en las pasadas elecciones de 2015.

Desde julio de este año, tras las quejas vecinales, la delegación dio vista a la Contraloría General del Distrito Federal para que se investigue el caso y se obligue a la empresa a regresar los 11 millones 399 mil 989 pesos que le fueron pagados, o en su caso, sustituya las luminarias por unas de mejor calidad. Sin embargo, hasta el momento no han logrado notificarla porque no hay donde localizarlos. Por ello, los socios podrían ser sujetos de acciones penales. Ante esta situación, la delegación intenta ahora hacer válida la fianza que dejó la empresa en garantía.

Sin embargo, la empresa no es la única responsable. A pesar de que en el proceso de licitación la Contraloría no hizo ninguna observación, las especificaciones técnicas que aparecen en el contrato estaban mal de origen, pues las lámparas que se solicitaron no son aptas para alumbrado público por su tamaño y voltaje.

El Jefe Delegacional descarta que haya habido corrupción en el proceso por el hecho de haber sido una licitación pública donde participaron 7 empresas y no una adjudicación directa. Sin embargo, de comprobarse en la investigación que algún funcionario público tuvo relación con Camilo Campos o se benefició de forma personal, “tendrá que asumir las consecuencias y se le tendrá que castigar”, aseveró Von Roehrich en entrevista.

De acuerdo con el contrato, la persona que realizó el proceso de adquisición fue VMMA, entonces Director General de Administración, quien es hermano del Diputado panista en la Asamblea Legislativa, Luis Mendoza. Ambos fueron colabores de la delegación durante la administración de Jorge Romero, con quien empresas a nombre de familiares y amigos de Camilo Campos obtuvieron contratos por más de 50 millones de pesos. Poco después de que se hizo público el caso, VMMA dejó el cargo en la delegación.

