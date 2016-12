Capacitan chilangos a salvavidas de Acapulco

Con el objetivo de disminuir las muertes por ahogamiento en Acapulco, Guerrero un grupo de guardavidas de la Ciudad de México capacitó a cuarenta salvavidas de la costa guerrerense.

Se trata del grupo Proguardavidas que durante tres días intercambió experiencias con las personas que se encargarán de cuidar a los vacacionistas que acudan a la playa de El Morro y Revolcadero.

La capacitación se centró – contó en entrevista con Publimetro Francisco Rodríguez Rodríguez, director de Proguardavidas– en primeros auxilios y en reanimación cardiovascular.

“Fundamentalmente para que sepan auxiliar mientras llega el servicio médico de urgencia.

Entonces se les enseñó cómo determinar si una persona tiene pulso o no; si es candidata a recibir las compresiones.

“O que una vez que detecten que la personas no responde, que no tiene pulso o que no respira, que inicien inmediatamente el masaje cardiaco, la reanimación cardiopulmonar”, detalló Rodríguez, quien además es técnico en Urgencias Médicas por la Cruz Roja Mexicana.

Para la capacitación 15 miembros de Proguardavidas acudieron a las playas abiertas de El Morro y Revolcadero de Acapulco y durante los días 11, 12 y 13 de diciembre instruyeron a 40 salvavidas de la zona.

“Trabajamos seis horas diarias, durante sábado, domingo y lunes, es decir, 18 horas de estar con ellos. Nosotros lo que fuimos a colaborar es en labores en tierra, porque en el mar ellos son los expertos, son excelentes nadadores, conocen su medio. Saben leer las nubes, el mar, la brisa”

Sin embargo, de lo que carecían los cuarenta salvavidas de Acapulco era de preparación para brindarle atención a las personas una vez que son rescatados del mar. Y es que los primeros minutos, comentó Francisco Rodríguez, luego de que una persona es salvada son vitales para evitar cualquier daño neurológico.

“El cerebro puede estar privado de oxígeno de tres a cinco minutos, mientras más se alargue el tiempo las condiciones para tener secuelas neurológicas serán mucho más marcadas”

Listos para las vacaciones decembrinas

A decir del director de Proguardavidas los turistas que acudan a Acapulco pueden estar seguros de que hay gente capacitada que podrá ayudarlos en caso de una emergencia en el mar; sin embargo, advirtió que los excursionistas deben respetar al mar.

“A los visitantes hay que recordarles que deben respetar al mar y seguir las indicaciones de las personas que están ahí para cuidarles, que sepan leer las banderas que se ponen en la playa. Por ejemplo, si es verde las condiciones son favorables, si es amarilla es preventiva y si es roja es mejor no acercarce al agua y muchas veces eso no se respeta”, puntualizó.

La capacitación seguirá el próximo año, adelantó Francisco Rodríguez, debido a que los miembros de Proguardavidas están interesados en capacitarse en el mar.

“Mínimo en 2017 vamos a ir dos veces para intercambiar experiencias, más o menos en abril y en junio y otra más en diciembre, dado que las condiciones del mar son diferentes”

Principales factores de ahogamiento

Los principales factores de riesgo de ahogamiento, según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), son no saber nada, consumir alcohol antes de nadar o meterse al agua, sobrevalorar la capacidad para nadar o la técnica deficiente al enfrentarse a situaciones adversas.

Así como tener una enfermedad cardiovascular, depresión, demencia o dificultad para caminar.

