“Dreamers” que vistan México, temen no poder regresar a EU

Estudiante universitario en Miami Dade College y originario de Jaral del Progeso, Guanajuato, Brayan Vázquez Aguilar es un “dreamer” que se encuentra de visita en México.

Llegó hace más de dos semanas a territorio nacional con su permiso DACA, pero no tiene la certeza de volver a ver a su hermana, padre y madre quienes viven en West Palm Beach, Miami, comentó en entrevista con Publimetro.

El guanajuatense de 21 años dijo que todo depende de que las autoridades migratorias acepten el DACA como documento válido para reingresar a Estados Unidos, de lo contrario, tendría que buscar una universidad que revalide sus estudios, de preferencia bilingüe.

Hasta finales de 2016, más de un millón de jóvenes indocumentados que residen en Estados Unidos desde pequeños (menores de 16 años de edad y no más de 31) tenían el documento Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el cual brinda una estancia legal y temporal en el vecino país por máximo dos años, con posibilidad de renovarlo.

Brayan se fue de México hace hace 10 años porque sus padres buscaron cumplir el denominado “sueño americano” porque no encontraron mejores opciones de desarrollo en su estado.

De visita en el Instituto Nacional Electoral (INE) expuso que pese a llevar un década viviendo en EU, no siente una pertenencia porque aún se viven situaciones de discriminación, sobretodo raíz del triunfo de Donald Trump en la elección presidencial pasada.

La idea de ser ciudadano norteamericano puntea su cabeza, según confesó a este diario, pero también mantiene la esperanza de regresar a México y poder rehacer su vida como universitario y después profesionista en Sistemas Computacionales, licenciatura que cursa actualmente.

“Es una pregunta muy difícil porque de alguna manera se siente como que Estados Unidos no te respeta como ser humano y que no te quiere. Pero la ciudadanía estadounidense pues sí sería una posibilidad porque la mitad de mi vida la he pasado allá”, manifestó.