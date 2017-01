“Pura sangre” inyecta una dosis de adrenalina

Pura sangre no es una película protagonizada por hombres para hombres, sino que busca a través de la acción sensibilizar sobre las relaciones humanas. Dirigida por Noé Santillán-López es protagonizada por Luis Roberto Guzmán, Mauricio Argüelles, Hernán Mendoza, Ruy Senderos y César Rodríguez, entre otros.

“Hacer la cinta fue un riesgo, pues no se ha hecho un thriller policiaco con acción como éste. Nos arriesgamos mucho y es algo muy fresco, nadie ha visto algo similar en México. Es un gran logro, y estamos ansiosos de que todos la vean”, señaló Noé Santillán-López.

Durante el filme hay persecuciones y enfrentamientos, algo que necesito de mucha planeación previo al rodaje.

“Hubo mucho trabajo de mesa, lo que nos permitió llegar al set con lo que queríamos lograr y se reflejo en cada escena. Fue un desgaste emocional y físico, pero todos hicimos bien la chamba”, dijo Mauricio Argüelles, quien también funge como productor.

Luis Roberto Guzmán aclaró que Pura sangre no es una cinta que denuncia un problema social.

“Hacer un thriller policiaco de una película de acción, implica contar un cuento, ya que hay una historia con trasfondo de un pasado y un futuro. Hay un enfrentamiento a la realidad, pero no critica, no es una denuncia, sólo es un cuento con elemento de lo que sucede hoy en día. El trabajo del directo más el de nosotros, nos permitió traducirlo a los personajes, que son cinco ladrones que saben cómo huele el peligro”, expuso Luis Roberto Guzmán.

El cine mexicano tuvo un gran cierre de año, en especial con las comedias que llegaron a la cartelera.

“Es bueno marcar una nueva vertiente, porque el cine en México tiende a irse hacia un lado, en este caso la comedia. Nosotros no intentamos regresar al cine oscuro, sino presentar otros géneros como el de acción. La apuesta va sobre riesgos en la industria, de romper el estigma de seguir el género que pega o esta de moda”, añadió Ruy Senderos.

“Esta película nunca se trato de hacer una critica social, sino contar una gran historia que nos gusta. Vivimos en una gran época en el cine, que hace fuerte a México como las comedias. La apertura a otros directores y productores debe estar en constante riesgo y creo que 2017 será un año de más competencia”, añadió Mauricio.

El filme es un thriller producido por Mauricio Argüelles y Francesco Papini Zapata. También cuenta con las actuaciones de Adrián Vázquez, Rocío Verdejo, Paulette Hernández, Joaquín Cosío y Silverio Palacios.

Música

El jinete es una canción escrita por José Alfredo Jiménez y es el tema principal de la cinta interpretada por María León, que saldrá por ITunes y Spotify el 13 de enero.

¿Qué pasó cuando vieron por primera vez Pura sangre?

Luis Roberto Guzmán: “Gracias, fue la primera palabra al terminar de ver la cinta. Me di cuenta que me comí dos paquete de palomitas, eso generó un buen sabor de boca y mira que yo no como muchas”.

Mauricio Argüelles: “Adrenalina pura. Cuando la vi, fue después de todos lo que vivimos y verla terminada fue una descarga emocional muy fuerte y la gente sentirá eso”.

César Rodríguez: “Mi primer pensamiento fue que lo logramos, ese gran guión que yo leí en su momento, y ahora ya es una película y se cuenta de una manera increíble, me puso la piel chinita con un sentimiento de triunfo”.

Ruy Senderos: “Tenía muchas ganas de llorar y estaba con los sentimientos a flor de piel. Me sacó de onda, porque más allá de la acción, la cinta toca fibras de lo que es la familia”.

Noé: “He visto la película más de 1,000 veces. Sentí que hicimos algo importante y es un honor ser parte de la cinta”.

¿De qué trata?

Con guión de Francesco Papini Zapata, Pura sangre cuenta la historia de cómo un equipo de cinco profesionales –Fierro, Bosco, Tino, Chema y su hermano Jaime – son obligados a asaltar el centro de apuestas y complejo del Hipódromo.

El plan es sencillo, esconder el dinero por cinco años, estar fuera de radar y cuando las cosas se tranquilicen volver por el dinero.

Pero a unos meses del exitoso asalto, uno de ellos resurge en la alerta de la policía y sus errores provocarán una larga cacería humana, que tomará más de cinco años, para arrestar a los cuatro integrantes restantes y recuperar el dinero robado.

Estreno

13 de enero será el estreno de la cinta en la República Mexicana, bajo una clasificación B15.