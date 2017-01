Trump borra sección LGBT de página de la Casa Blanca

La sección “LGBT” de la página web de la Casa Blanca que Obama dedicó al lobby gay, desapareció apenas Trump tomó posesión como presidente.

Se trata de unas de las primeras decisiones que el mandatario toma como presidente y que dejan claro que no busca contentar al establishment.

Apenas ayer durante un discurso que dio en el monumento a Abraham Lincoln dijo que uniría a toda Norteamérica y que sería una nación grande de nuevo.

Thank you for joining us at the Lincoln Memorial tonight- a very special evening! Together, we are going to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/5d774OCx5o

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017