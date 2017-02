Peña Nieto llama a consumir lo "Hecho en México"

El presidente Enrique Peña Nieto relanzó este miércoles la campaña “Hecho en México”, con el fin de invitar a la sociedad mexicana a consumir los productos con origen en el país.

“Es un impulso a las grandes, pequeñas y medianas empresas y a su vez promociona lo que producen las manos mexicanas”

Señaló el mandatario durante la presentación del programa, en el Hotel Hilton del Centro Histórico.

Durante el evento el mandatorio insistió en consumir productos hechos en el país por ser de “calidad y la mejor opción para elegir”.

Sello “Hecho en México”

La campaña ‘Hecho en México’ tiene el sello establecido por el Gobierno Federal para distinguir los productos hechos en el país frente a los extranjeros.

Esto es, los productos que utilicen este sello deben de ser producidos en su totalidad en el país, o que hayan sido procesados en México, cuando sus materiales no sean originarios de la nación. O bien que el valor de transacción de los materiales no originarios no exceda el 50%.

