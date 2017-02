Estos son los derechos que te otorga la Green Card

La conducta de una persona como residente permanente en Estados Unidos puede afectar sus posibilidades para obtener la ciudadanía estadounidense en el futuro. Como residente permanente y titular de una Green Card, tiene derecho a:

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos aclara que los beneficiarios de Green Card deberán llevar consigo evidencia de su estatus migratorio y presentarla ante cualquier oficial de inmigración o agente del orden público que se la pida. Asimismo, recuerdan que como residente permanente, los mexicanos han adquirido muchos derechos y libertades. Como resultado de ello, también ha contraído algunas responsabilidades como la de participar en los asuntos de su comunidad. También debe familiarizarse con la cultura, la historia y el gobierno estadounidenses.

