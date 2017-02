Roban a torero Fran Rivera en hotel de Mérida

El torero español Fran Rivera atendió este martes a la prensa enfundado en un pans a las puertas de su hotel en en Mérida, Yucatán para denunciar un robo en su habitación.

En el video, recogido por el programa Espejo Público de Antena 3 Televisión, asegura:“Lo peor no es cuando te roban dentro de tu habitación. Lo peor es que cuando lo denuncias, te toman el pelo. Han estado tres horas para darnos un impreso para denunciar el robo. Pero, además, el director no está en la ciudad y no que volverá. Y tres horas más tarde aparece para decirnos que no se hace responsable”.

Además, el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez mostró dentro de la recámara cómo ha sido el robo. “Cuando nos hemos ido a la plaza de toros alguien ha entrado en la habitación. Desde el hotel dicen que no es ninguno de los empleados. Nadie tenía la llave. Alguien cómplice tiene que haber” , confesó.

“Tenemos un mal sabor de boca. Dejamos un dinero para el día a día y hoy, al irnos y abrir la caja fuerte, nos hemos dado cuenta que han robado. Estaban los pasaportes, pero no el dinero. No se hacen responsables de lo que se robe en las habitaciones”.

No contento con ello, Rivera también decidió denunciar el robo a través de Twitter. “Es una pena que en este maravilloso país todavía sucedan estas cosas y que roben en una cadena como el Hyatt Regency Mex es peor aún. Cuidado en el hotel Hyatt Regency de Mérida. Roba en las habitaciones y no se hacen responsables. Una auténtica vergüenza”.

Así describió el robo en su cuenta privada de Twitter.

“A ver si el Hotel se hace responsable de lo sucedido en nuestras habitaciones de las cajas fuertes. Que mal sabor de boca se queda”, decía y alegaba: “Y lo peor del Hotel es que te roban abriendo la caja fuerte de las habitaciones”.

Todos estos esfuerzos no han quedado en vano ya que, según el mismo Rivera en otro video, anunció que el hotel ha solucionado su problema. “Tengo que agradecer cómo se han responsabilizado de lo sucedido con la profesionalidad y celeridad tan impresionante. Es de torero, antes me he quejado y ahora toca agradecer porque han estado a la altura del hotel y su categoría humana”.