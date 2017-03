Dodge Durango SRT, acelera tus pulsaciones

Acudimos a esta cita en la ciudad de los vientos, Chicago, en Estados Unidos, en el que se llevaron a cabo más de 30 lanzamientos con los que las marcas buscan conquistar el mercado americano. Sin embargo, el grupo FCA defendió con honores la localía al presentar los modelos que se robaron los reflectores, siendo esta salvaje versión del SUV Durango, quien opaco a la competencia.

Desde muy temprano periodistas de todo el mundo se dieron cita en el stand de Dodge y no se hablaba de otra cosa que no fuera el motor de este vehículo que presume de un V8 HEMI 6.4 litros que entrega una potencia de 475 caballos de fuerza con un empuje de 470 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades.

Esta versión SRT luce unas líneas salvajes, como ya es toda una tradición de los vehículos que llevan tatuada en su piel éstas siglas, además de materiales en el interior que lucen de gran calidad cuyos múltiples insertos de aluminio no permiten que se olvide que se está al volante de un auto con carácter racing.

En el exterior sobresale su frente afilado, en el que sus luces de LED le dan una mirada intimidante, mientras que sus entradas de aire en el cofre hacen que nuestras pulsaciones se eleven con la promesa de un desempeño muy deportivo.

Las prestaciones de este Durango quitan el aliento, toda vez que alcanza los 100 km/h en sólo 4.4 segundos, lo que lo pone al nivel de muchos deportivos con menor peso, lo cual es todo un logro considerando el peso de este SUV.

Eso no es todo, recorre el cuarto de milla en 12.9 segundos, todo gracias a un paquete integral especialmente desarrollado para este modelo, en el que motor y transmisión se fusionan para entregar el máximo torque a sus cuatro ruedas y con ello salir como un misil devorando kilómetros al grito de un apasionante sonido de su propulsor.

Aún tendremos que esperar la fecha de arribo de este bólido al mercado nacional, pensamos que podría ser a finales de año, pero cruzamos los dedos para que sea antes y podamos ver de qué es capaz en el asfalto. Seamos pacientes.

80 años de emociones

La división de personalización del grupo FCA celebró a lo grande sus ocho décadas de elevar las pulsaciones de sus modelos y vaya que si lo hizo a lo grande al presentar en esta edición del Salón de Chicago una versión especial del Dodge Challenger, la cual pondrá en jaque a las recientes actualizaciones de los muscle cars con los que compite.

Del Dodge Challenger Mopar ´17, sólo serán producidas 80 unidades, por lo que habrá que correr para poder hacerse de una que desde este momento ya es un clásico, dentro de sus cualidades presume de colores exclusivos, los cuales fueron pintados a mano, así como una placa en donde puede verse el número de serie.

Su llegada al mercado será a mediados de año y tendremos que cruzar los dedos para que alguna de estas unidades llegue a México.

El corazón de esta bestia es impulsado por el aclamado motor HEMI 392 6.4 litros que entrega una potencia de 485 caballos de fuerza y un empuje de 475 lb-pie de torque acoplado a una transmisión manual de seis velocidades.

Con este modelo Mopar continúa con las celebraciones de su ochenta aniversario en el que ha cumplido los caprichos de más de 7 millones de clientes, toda una hazaña en el industria automotriz. Desde luego, la fiesta recién está comenzando y veremos más sorpresas por parte de esta división a lo largo del 2017.

La nueva piel del carnero

La marca de las pick up echó la casa por la venta con la presentación en sociedad de sus modelos 2500 y 3500 Heavy Duty Night que lucirán de un look más oscuro y agresivo, con una personalización que sale de fábrica y que acentúa su carácter rudo. Su capacidad de carga va de los tres cuartos de tonelada a una tonelada.

Asimismo hizo gala de las capacidades de personalización al llevar una pick up a nuevos terrenos de diseño con la edición especial de su 1500, pero ahora bajo el sello Copper Sport que con un color especial y detalles a lo largo de su carrocería que se convirtió en uno de los modelos más fotografiados en Chicago.

Chrysler Pacifica, movilidad para todos

La minivan de Chrysler se lució al presentar la versión híbrida de este modelo, que además se asoció con BraunAbility para ofrecer una nueva alternativa de movilidad para personas con capacidades diferentes.

Con esto Chrysler da un paso muy importante en esta materia al adaptar el habitáculo de este vehículo para que personas con discapacidad puedan moverse de forma más cómoda e independiente, las cuales contarán con el apoyo de un perro entrenado, por la Canine Conpanions for Independence, para acceder al interior de la Pacifica.