Tengo trayectoria en CDMX… Monreal es un político zacatecano: Martí Batres

Hace año y medio que Martí Batres Guadarrama se convirtió en el dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México, tras más de dos años de representar al hoy partido de izquierda a nivel nacional.

A cinco meses de que arranquen los procesos electorales de 2018, Batres Guadarrama se alista para contender por la candidatura a la jefatura del Gobierno capitalino.

En entrevista con Publimetro habló de cómo será el proceso al interior de Morena, sus rivales y los spots de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del partido.

¿Cómo se está organizando Morena para la elección local, vemos que hay varios en la competencia por la candidatura como Claudia Sheinbaum?

–Va a haber una encuesta y así se va a definir, vamos a participar en la encuesta, yo voy a participar también. Si ganamos la encuesta encabezaremos a Morena en la Ciudad de México.

¿Para cuándo se espera que inicie el proceso formal para seleccionar al candidato de Morena a la Ciudad de México?

–No lo sabemos, eso lo decide la Comisión de Elecciones que en su momento emitirá una convocatoria, mientras tanto cada quien debe atender sus tareas, quien esté gobernado una delegación o quien esté al frente del partido, debe seguir con su responsabilidad.

¿Te sientes fuerte?

–Me siento muy bien, tengo una trayectoria en la Ciudad de México, nací en la ciudad, mis padres y mis hijos también. He hecho mi labor desde hace 35 años. Empecé muy joven a participar políticamente, desde los 14 años. Tengo una trayectoria completa he sido presidente de la Asamblea Legislativa, presidente partidario, funcionario del gabinete del jefe de de Gobierno, entre otras responsabilidades.

¿Qué opinión te merecen las críticas hacia Ricardo Monreal como delegado en Cuauhtémoc y que también quiere gobernar la CDMX?

–Él es un político zacatecano… que tiene una trayectoria importante. Es un político importante ahora en el movimiento de Morena.

¿Hay cercanía?

–Tenemos buena comunicación.

¿Lo sigues viendo dentro de Morena para contender por la candidatura a la Jefatura del Gobierno capitalino?

–Tengo una muy buena comunicación con Ricardo con Claudia (de Tlalpan), les hablo por teléfono, nos comunicamos. Cuando ellos tienen una problemática me hablan, los apoyo a todos, a Ricardo, a Avelino (Méndez Rangel de Xochimilco), a Rigoberto (Salgado de Tlalpan), a Pablo Moctezuma (de Azcapotzalco). Con los cinco jefes delegacionales de Morena tengo muy buena comunicación. Todos van a estar en el proyecto de transformación, todos.

¿Dejarás la dirigencia local de Morena?

–Como no hay una convocatoria no sabemos qué bases tenga. Yo respondo las preguntas que me hacen los medios de comunicación sobre este tipo de temas, pero no me distraigo de mis tareas al frente del partido en la Ciudad de México.

López Obrador el vocero de Morena

Sobre las críticas al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador por aprovechar los procesos electorales actuales para aparecer en spots a la par de su aspiración a contender por tercera vez a la Presidencia de la República, Martí Batres presume que es el “vocero”.

Ha habido muchas críticas hacia López Obrador sobre su aparición en spots de candidatos a los gobiernos del Estado de México, Coahuila y Nayarit, ¿crees que se deba matizar dicha presencia?

–Él es el presidente del partido, es muy lógico que aparezca en los spots, es el vocero de Morena. Además es un espacio que ha permitido informar a la gente. Ha sido muy útil lo que ha hecho, es hasta educativo, nadie sabía por ejemplo que gobierno de la República había comprado un avión siete mil 500 millones de pesos, quien lo informó fue Andrés Manuel en los spots.

¿Es necesario salir con los candidatos?

—Bueno qué culpa tenemos nosotros de que Alfredo del Mazo no quiera salir con su tío Arturo Montiel o con su primo Enrique Peña Nieto, nosotros tenemos un gran dirigente que es Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos en todos los estados del país quieren aparecer con él. Para nosotros es un gran activo Andrés Manuel, lástima que otras fuerzas políticas no cuenten con esos activos, ese es su problema.

Sabemos que Morena está consolidada como otra fuerza de izquierda, sin embargo se formó con gente del PRD, ¿cómo marcan las diferencias ante los electores?

–La mayoría de los militantes de Morena están participando primera vez políticamente, hay mucha gente nueva. Muchos de nuestros candidatos en 2015 eran personalidades sin una previa experiencia política, hay un núcleo intelectual muy fuerte en Morena tenemos a gente tenemos Paco Ignacio Taibo, Enrique Dessel, John Ackerman, Lilia Rosval, Irma Sandoval, Héctor Díaz Polanco. Hay cosas únicas que hace Morena, por ejemplo es la única fuerza política en la que sus diputados donan la mitad de su sueldo para hacer escuelas universitarias, y la única donde sus diputados rechazan bonos de 700 mil pesos

¿Esperan la llegada de más militantes de otros partidos?

–Sí Morena va creciendo. Tiene un posicionamiento y ha ampliado su margen de ventaja, pero no nos vamos a echar a descansar, no vamos a caer en triunfalismos, vamos a trabajar muy fuerte. Va a haber más sumas, sobretodo de ciudadanos sin partido.

¿Cómo fue el acercamiento con mujeres ex priistas como Lorena Villavicencio –también ex perredista– que se sumaron a Morena y que también hablaron con el hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán?

– A Lorena la vi desde hace año y medio, platiqué con ella. a lo largo de este tiempo he platicado con muchos más, he platicado con Juan José García Ochoa, con Malú Micher, Adrián Michel, Alejandra Moreno Toscano; a Pablo Gómez lo invité a firmar en el Monumento a la Revolución. Con muchos tengo comunicación constante y estoy trabajando para sumar fuerzas.

Balance sobre el acuerdo nacional y propuestas

Tras la firma del Acuerdo de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en el Monumento a la Revolución, Martí Batres afirmó que no fue para medir fuerzas con el PRD.

¿El acto del PRD en el Zócalo y el de Morena en el Monumento a la Revolución sirvió para medir fuerzas en la Ciudad de México?

–Ya medimos fuerzas con el PRD, ya les ganamos desde la primera elección en el 2015 y luego le volvimos a ganar en 2016 para la elección constituyente, así es de que nuestro propósito no era medir fuerzas con ellos, ni siquiera sabíamos que iba a hacer ese evento. Nuestra convocatoria al 9 de abril en en la CDMX estuvo definida desde diciembre del año pasado.

Tus rivales también tienen experiencia en la CDMX, ¿cuál sería un esbozo de tu propuesta para la ciudad?

–Creo que hay tres grandes urgencias, seguridad publica, el agua y la movilidad. Estamos padeciendo un repunte de los índices delictivos, hay escasez de agua en donde nunca había habido y la movilidad está colapsando a la ciudad.

Proyectos

Aquí algunos detalles de las propuestas de Martí Batres para la Ciudad de México:

Aprovechar el agua de lluvia, pues cada vez hay menos agua en la ciudad. Con la tercera parte del agua de lluvia se cubrían todas las necesidades del vital líquido. Así como existe un sistema de drenaje, debe existir una red hidráulica para captar el agua de lluvia y llevarla al subsuelo o a cisternas para recuperar el agua de lluvia.

Nuevos mecanismos de transporte, teleféricos en las zonas altas y bici estacionamientos para que la gente pueda colgar su bicicleta en las estaciones del Metro.

Retomar las reuniones con las 70 coordinaciones territoriales todos los días, tiene que funcionar como una especie de cabildo abierto para recibir la información de la ciudadanía y actuar por poner un ejemplo.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: