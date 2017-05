"No guardo rencor, no tengo odio": José Manuel Mireles al salir de prisión

José Manuel Mireles, ex líder de grupos de auto defensa en Michoacán salió hoy de prisión, después de que el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Uruapan determinó que puede seguir proceso en libertad.

Cerca de las 8:00 AM, Mireles salió del penal El Rincón, en Tepic, Nayarit. Abordó una camioneta blanca y agradeció a los reporteros ahí presentes. También explicó que tiene severos problemas de salud y que lo primero que realizará es acudir al médico.

“No estoy bien”, dijo momentos más tarde a la periodista Carmen Aristegui en su primera entrevista en libertad. También le contó cómo fueron sus tres años en reclusión.

“Los primeros dos años y medio fueron de absoluta incomunicación. Tenía que firmar de recibido correspondencia que no me entregaban, libros que no me daban, visitas que no recibía. Los últimos seis meses [en la cárcel] hubo cambio de director y las cosas cambiaron para mí en un giro de 180º. Se mejoró mi situación”.

El líder de autodefensas en Michoacán fue detenido el 27 de junio de 2014 por su probable participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud, motivo por el cual se le decretó auto de formal prisión.

