Maltratan a escobazos a perrito en Puebla

El pasado 9 de mayo Monty Angela, difundió a través de su cuenta de Facebook un video en el que denuncia y exhibe a una mujer que constantemente maltrata a su mascota.

El video fue grabado por un vecino desesperado que ya no pudo seguir escuchando los lamentos del perro y quién solicitó apoyo a Angela para su difusión.

En las imágenes se puede observar cómo la mujer le pega con un palo a la perrita mientras le grita y está asustada se esconde en un rincón para tratar de evitar el castigo.

Publimetro platicó con Angela, a quien le reportaron los hechos y según su testimonio “el chico que grabo el video, es menor de edad y estaba muy asustado por dar la información … No era la primera vez que la mujer lo maltrata pues anteriormente me mandaron fotos pero yo no podía subir las fotos sin saber nada, entonces el chico me mando el video, no pude terminarlo de ver, lloraba, nunca había tenido un caso así y tuve que actuar inmediatamente“

Momentos después de que el video fue subido a la red social Facebook, distintos usuarios decidieron tomar cartas en el asunto “tres chicas junto a una asociación que ayuda a los animales pidieron ayuda a las autoridades y lograron el rescat … La primera vez que fueron a rescatar al perrito se los negaron, pues a pesar de que no estuve ahí, estuve muy al pendiente del suceso, en la segunda vuelta volvieron con más personas, las personas que maltrataban a la mascota ya la habían sacado de la casa, llevándola a otro lugar, pero gracias a que estuvimos en constante comunicación con el chico que grabo el video, lograron rescatarlo” declaró Angela.

El cachorro quien fue rescatada se encuentra en el ayuntamiento de San Bartolo, Puebla y esta a la espera de ser adoptada por una familia

“Afortunadamente y gracias a Dios el perro esta bien, todos los días hay este tipo de casos” concluyó Angela.

