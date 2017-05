Banda Guasaveña: Continúan el legado de Valentín Elizalde

¿Qué ha sucedido con la Banda Guasaveña desde que Valentín Elizalde ya no está?

— La banda todo el tiempo ha estado activa. Sólo que desde septiembre tomamos la decisión de darle un giro a la banda con sangre nueva, con elementos jóvenes, porque así lo exigen estos tiempos.

¿Cómo surge la idea de este tributo a Valentín, con la que fue su banda, pero acompañada por otras voces del género?

— Más que nada surgió para conmemorar su décimo aniversario luctuoso. Queríamos hacer algo que en verdad llevara el sello y el nombre de Valentín Elizalde.

No nos fuimos por artistas que estuvieran posicionados en lo más alto, sino que tuvieran algún tipo de vínculo con él. Por ejemplo, Valentín en vida lo dijo: “si un día me hicieran un homenaje, me gustaría que estuvieran Los Intocables del Norte”.

A lo mejor es un grupo que acá se oye poco, pero en Sinaloa es un grupo muy reconocido, y que él admiraba, le gustaba mucho su música.

¿Fue difícil hacer este disco y este espectáculo tributo?

— La verdad no, porque con la firma y el apoyo de Latin Power Music, la disquera a la que nos acabamos de unir, nos motivaron a entrar al estudio. Con su apoyo y con las amistades que uno va a haciendo en el camino, se van abriendo todas las puertas.

¿Pueden dar un adelanto de lo que presentarán en el Domo Care?

— Principalmente llevar el legado de Valentín Elizalde a lo más alto, a pesar de que ya pasaron 10 años de su accidente, la gente lo sigue recordando y su música se sigue escuchando.

Banda Guasaveña también ha tenido sus éxitos después del fallecimiento de Valentín, pero ahora en lo que estamos enfocados es que en la juventud siga viva la música de él.

Eso es lo que haremos en el Domo Care, hacer un tributo llevando sus éxitos, Volver a amar, Vete ya, Soy así, Lobo domesticado y tantas canciones con las que la gente se va a transportar al pasado.

¿Qué dice la familia de Valentín de este tributo? ¿Ya escucharon algo de lo que ustedes están haciendo?

— No, porque Banda Guasaveña trató de hacerlo como la banda de Valentín. Ellos traen sus propios proyectos y es respetable, nosotros tampoco nos quisimos poner en el plan de: vamos a hacer esto, súmense.

Simplemente, quisimos traer lo que nosotros sentimos que era la esencia de la música de él. Esta banda es la que estuvo todo el tiempo en el estudio con él, la que estuvo siempre en el escenario con él. ¿Quién más para hacer este tributo que la Banda Guasaveña?

Sentíamos que si nos uníamos a la familia o pedíamos opiniones, se iban a hacer las cosas diferentes. Fue mejor así, ya teníamos la idea muy clara y no queríamos que nadie interfiriera.

¿Cuántas canciones tiene el disco De tu piel a mi piel?

— Son 15 canciones que escogieron los artistas. Vete ya es interpretada por Chayín Rubio; Volver a amar la canta El Bebeto, Soy así la canta América Sierra; Desde que tú te fuiste la interpreta El Cachorro. Darey Castro, que fue un gran amigo de Valentín, eligió la de Mis enemigos. El Komander grabó Tengo ganas, entre muchos otros.

¿Habrá alguna sorpresa en el disco? ¿Quizá alguna canción inédita que Valentín dejó a medias y ustedes terminaron?

— Eh… Dejémoslo así. Sí hay sorpresas que muy pronto verán. Si te decimos, capaz que nos cortan la lengua (risas). Usted acaba de descubrir el hilito, tiene la primicia.

Quizá es complicado por la forma del escenario por ser un redondel, pero en el show ¿no revivirán a Valentín a través de un holograma? Como ahora se usa.

— Eh… Ya me estoy poniendo nervioso, me sudan las manos (risas). Sólo le puedo decir que eso ya es trabajo de la producción, a ver cómo van a manejar eso, a nosotros nos toca poner la música.

Ya por último, ¿éste será un único concierto o es el inicio de una gira?

— Por lo pronto sí. Quizá más adelante se abra la posibilidad de una gira. Ya se ha platicado con varios artistas, pero muchas veces las agendas no se acomodan. Es difícil armar un show con tanto elenco.

El dato

31 de mayo, a las 22:00 horas, es la fecha en la que Banda Guasaveña se presentará en el Domo Care, donde compartirá escenario con El Bebeto y Banda Los Recoditos. Los boletos están disponibles en la taquilla del lugar y por Internet a través del sistema Súper Boletos, con precios que van de 275 a mil 100 pesos.

