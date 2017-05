Trump acusa a medios de comunicación de "fabricar" noticias e "inventar" fuentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a los medios de comunicación de “fabricar” muchas de las noticias que publican sobre la Casa Blanca e “inventar” las fuentes anónimas en las que se basan.

En una retahíla de tuits, Trump pareció reaccionar a las recientes noticias con fuentes anónimas que han relacionado a su yerno, Jared Kushner, con la investigación sobre la injerencia de Rusia en las últimas elecciones estadounidenses, y han asegurado que el mandatario se plantea grandes cambios en la Casa Blanca.

It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the #FakeNews media.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017