Trump arremete contra Departamento de Justicia por "diluida" prohibición de viajes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aceptó hoy por primera vez que sus órdenes ejecutivas migratorias son una “prohibición de viajes” contra los ciudadanos de países de mayoría musulmana y acusó al sistema judicial de Estados Unidos de ser “lento y político”.

En una avalancha de tuits matutinos, Trump se lanzó también contra su propio Departamento de Justicia, pues sostuvo que éste debió haber mantenido su prohibición de viajes original y no la versión “diluida” que sometió a la Suprema Corte de Justicia.

People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017