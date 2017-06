AMLO extiende la mano a partidos para defender voto en Edomex

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador extendió su “mano franca” a los partidos que están denunciando fraude electoral en los comicios del Estado de México y Coahuila, así como en cualquier municipio donde haya habido elecciones el pasado 4 de junio.

En conferencia de prensa, el también aspirante a la presidencia de la República agregó que su respaldo va “sin pedir nada a cambio” porque la democracia va más allá de banderas partidistas.

Ello cuando se le cuestionó si se sumaría a un frente con el PAN, PRD y candidatos independientes como se anunció este lunes en Coahuila, donde la elección está muy cerrada.

“Sí, desde luego, si hay fraude y no se quieren respetar triunfos ahí estamos apoyando (…) La democracia es un asunto de principios que no está sujeta a ninguna negociación, no tiene que ver con banderías partidistas es un interés general, es un interés supremo”, respondió.