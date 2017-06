No estoy buscando ir por la dirigencia del PRD: Juan Zepeda

El ex candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, señaló que no está en su escenario ir por la dirigencia de su partido, luego de los posibles rumores sobre su interés de tomar las riendas de su partido

“Entonces que estén tranquilos, no vengo a pisar callos para nadie, a mí me interesa ser factor de unidad dentro del PRD y ahí donde yo sea factor de desunión, ahí no cuenten conmigo”.