Periodistas y activistas exigen al Gobierno Federal explicar presunto espionaje

Periodistas y activistas de derechos humanos exigieron al Gobierno Federal investigar y explicar la acusación que hizo este lunes The New York Times a través de una investigación en la que exhibe el presunto uso de un software malicioso llamado Pegasus para espiarlos.

En conferencia de prensa se anunció que ya se presentó formalmente una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la intervención de conversaciones privadas y uso de tecnologías informáticas.

La indagación fue elaborada por The Citizen Lab, la organización internacional Artículo 19 y las mexicanas R3D y SocialTIC; la cual documenta 76 nuevos intentos de infección, entre enero de 2015 y julio de 2016.

La periodista Carmen Aristegui señaló directamente al presidente Enrique Peña Nieto por el presunto espionaje en el que también se vigilaron las conversaciones de su hijo adolescente.

Aseguró que se trata de una campaña de miedo en la que además de censurarlos y abrir expedientes judiciales en su contra, ahora se han dedicado a intimidarlos, “¿Qué quiere hacer el gobierno mexicano con la información que robó de los activistas y periodistas atacados?”, cuestionó.

En su intervención, Carlos Loret de Mola aseguró que el trabajo de The New York Times no fue algo fortuito, pues sospecha que es el mismo gobierno el que quiere que la ciudadanía y el gremio periodístico sepan el poder que tiene.

Mario Patrón, director del Centro Prodh, condenó que el gobierno mexicano use recursos públicos ilegalmente para espiar, en vez de usarlos para atender a víctimas y frenar la impunidad.

Exigió que la federación aclare e investigue el presunto espionaje, así como que se creé una comisión especial de expertos; además responsabilizó al gobierno de lo que pueda pasarles a activistas por ejercer la defensa de derechos humanos.

¿Cómo funciona Pegasus?

La investigación tiene documentados cerca de 50 mensajes recibidos en los años 2015 y 2016 por Carmen Aristegui, por su hijo menor de edad, Emilio Aristegui y por integrantes de su equipo de investigación como Sebastián Barragán y Rafael Cabrera.

En el mismo periodo, Carlos Loret de Mola recibió al menos siete mensajes que pretendían infectar su dispositivo con el malware Pegasus, la mayoría de ellos fueron recibidos alrededor del extenso trabajo periodístico que llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2015 respecto de las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán.

También habrían sido intervenidos abogados defensores de derechos humanos involucrados al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, Estado de México.

El software Pegasus que fabrica la empresa de espionaje israelí, NSO Group es un programa de hackeo que consiste en un mecanismo muy similar a lo que ocurre con el jailbreak, el cual libera el dispositivo para que fuentes externas puedan instalar aplicaciones y modificar datos del móvil.

Es en realidad una sofisticada herramienta muy codiciada dentro del mundo del ciberespionaje, la cual se ofrece a distintos gobiernos e instituciones(entre ellos supuestamente está el gobierno mexicano), por un millón de dólares, y que al parecer ha servido para espiar a diversos ciudadanos y personajes públicos.

El software se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos, a través de un simple mensaje con un enlace, que al dar clic otorga el acceso a nuestras llamadas, mensajes, correos electrónicos y toda la información que tenemos almacenada en el dispositivo.

