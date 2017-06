Presidencia alienta denuncia de periodistas ante PGR; no hay pruebas de que el gobierno los espiara, asegura

Ante la acusación publicada este lunes por The New York Times por un supuesto espionaje contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, la Presidencia de la República aseguró que no hay pruebas de que el Gobierno Federal esté detrás y que, por el contrario, la privacidad y protección de datos siempre han sido valores inherentes al Estado de Derecho.

En un comunicado firmado por Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de la Presidencia, el ejecutivo condenó cualquier interno por vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona.

“Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”, versa el posicionamiento sobre la investigación publicada este lunes en The New York Times.

Asimismo hizo un llamado a la posibles víctimas del espionaje a presentar una denuncia ante la procuraduría General de la República (PGR) para que se realicen las investigaciones correspondientes.

La denuncia ya está presentada

Periodistas y activistas defensores de derechos humanos presentaron formalmente la denuncia ante la PGR contra quien resulte responsable por el presunto espionaje a través de intervención de conversaciones privadas y uso de tecnologías informáticas del que fueron víctimas.

Además exigieron al Gobierno Federal investigar y explicar el presunto uso de un software malicioso llamado Pegasus para espiarlos y que representaría un costo por cada licencia de infección 77 mil dólares, es decir, aproximadamente un millón 400 mil pesos del erario.

La investigación fue elaborada por The Citizen Lab, la organización internacional Artículo 19 y las mexicanas R3D y SocialTIC, la cual documenta 76 nuevos intentos de infección entre enero de 2015 y julio de 2016 que habrán intentado afectar a Carmen Aristegui y su hijo adolescente; Carlos Loret de Mola; el presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas; y Mario Patrón, director del Centro Prodh.