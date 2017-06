Acusa Trump a Obama de obstruir la justicia frente a espionaje ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a su antecesor Barack Obama de obstruir la justicia por no haber confrontado con prontitud y mayor determinación la injerencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales.

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter esta mañana, el mandatario renovó la ofensiva en las redes sociales en torno a la controversia que ha acompañado a su administración desde que asumió el poder, el 20 de enero pasado, acusando a su antecesor de haber actuado con fines políticos en esa instancia.

El mandatario sugirió que la actuación de Obama tuvo como propósito no “mover el barco”, usando una expresión popular para denotar la intención del mandatario para no generar una atención innecesaria sobre la entonces candidata presidencial demócrata.

Las críticas de Trump se sumaron las que hizo el domingo el congresista Adam Shiff, el demócrata de más alto rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, sobre la actuación del exmandatario.

The real story is that President Obama did NOTHING after being informed in August about Russian meddling. With 4 months looking at Russia…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2017