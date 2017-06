La NASA le responde a Anonymous:

La NASA respondió a Anonymous tras jactarse de haber obtenido información sobre un próximo anuncio: existe vida extraterrestre. Sí hay misiones que buscan vida, pero aún no tienen datos concretos.

Hace unos días Anonymous publicó un video en el que asegura que la NASA dará a conocer próximamente el hallazgo de vida extraterrestre inteligente. Ante este escenario, la agencia espacial estadounidense tuvo que salir a dar la cara y en un comunicado rechazó tener tal información.

Are we alone in the universe? While we do not know yet, we have missions moving forward that may help answer that fundamental question.

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) June 26, 2017