Entrevista con Óscar Burgos Jr: A las ligas mayores

Sabemos que uno de los sueños de Óscar Burgos Jr., porque varias veces lo comentaste, era ser conductor en Telehit. Ahora es una realidad…

— Así es, desde pequeño, aunque todavía estoy pequeño (risas). Desde hace como cinco años me lo propuse porque yo quería pertenecer a Telehit porque es un canal de música irreverente y eso es lo que más me gusta.

Yo soy una persona muy irreverente y aparte lo que más me apasiona en esta vida es la música. Entonces dije: yo soy de aquí, yo debo de pertenecer aquí.

Entonces me puse a hacer castings. Cada que había castings yo me apuntaba, audicionaba y la verdad me dijeron que no muchas veces. Hice como siete castings hasta que me eligieron en el octavo.

Me tardé como cuatro años en lograr entrar a Telehit, así que sí, es un sueño hecho realidad.

Cuando tú eras un niño, ¿llegaste a acompañar a tu papá cuando él hacía su programa ahí?

— No, nunca. A mí me tocó ir a Telehit ya grande, como a los 16 ó 17 años. Ahorita tengo 21.

Pero la verdad es que no me quejo de que no me hayan elegido antes, porque ahorita estamos en una época muy padre, en la que se renovó el canal, en la que ya conecta con la gente de manera digital.

Eso es un gran cambio y el elenco está muy bueno.

Cuéntanos del espacio que tendrás en este canal.

— Me tocó estar en un programa que se llama Altavoz, se trata de una mesa redonda donde hay diferentes temas para debatir.

Claudio Rodríguez y Poncho Maciel alternan conducción y yo estoy de base, hay un mediador y varios invitados que darán su opinión conforme a sus conocimientos y experiencia.

Eso está muy padre porque debatimos temas de la música, de la sociedad, de temas y artistas que están de moda.

Imagínate qué a gusto estoy de poder expresar lo que yo sé, hablar de lo que me gusta en un programa como éste y en un canal como éste. ¡Estoy refeliz!

¿Y cómo van las cosas con Red Rooster, tu banda?

— Actualmente estamos tocando en Monterrey, creo que ya hemos estado en todos los lugares del Barrio Antiguo, y ya tocamos una vez en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Queremos eso, queremos salir.

Y lo mejor que te puedo contar de Red Rooster es que acabamos de grabar disco. Nos fuimos a San Diego a grabar un disco de rock y está muy interesante porque lo grabamos en vivo, como lo hacían las bandas de los años 60 y 70.

Nada de grabar primero la batería, luego la guitarra, aquí estábamos todos en vivo al mismo tiempo. Y así como suena el disco, así es como suena en vivo. Va a sonar muy padre, fue todo un reto porque ya casi nadie hace eso.

Este disco sale a más tardar en octubre.

¿Es de temas inéditos o son covers?

— Todo es inédito. En vivo sí hay covers y en algún momento sí nos gustaría grabar algún cover, pero ahorita quisimos aprovechar la oportunidad que tuvimos para grabar como 10 canciones nuestras.

Has hecho varias temporadas de Teatro en Corto en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con eso? ¿Está en pausa o ya cerraste el ciclo?

— Ya no estoy haciendo temporada. Quisiera seguir haciendo teatro, pero se me hace que con Telehit, con Red Rooster y con otro proyecto que ya viene en camino del que aún no puedo hablar porque es top secret, ya no me queda tiempo.

¿Sabes con quién me encantaría hacer teatro? Con Odín Dupeyrón. La forma en la que él hace sus obras es justo la forma en la que a mí me gustaría ser partícipe de un proyecto de teatro.

Que la gente se vaya con un mensaje muy grande, que te cambie la vida, obras que son como bofetadas.

Por último, música, teatro, ahora de nuevo en la conducción de televisión. ¿Qué te falta por hacer?

— Me gustaría mucho participar en las series que está haciendo Televisa, puede ser una novela, una serie con Blim, o algo así, sería increíble. Ahorita te digo que en Televisa porque es la empresa en la que estoy, pero me gustaría mucho hacer series en otros lados, de manera más internacional, con cadenas gringas o en Netflix por ejemplo.

Y quisiera hacer cine, aunque siento que no me he preparado lo suficiente actoralmente, como me gustaría. A eso también aspiro, estar unos años más en México y luego dar el salto para hacer cine en Hollywood.

Así como decía en Monterrey: me voy a ir a México y la voy a hacer, así le voy a hacer con Los Ángeles.

¿Cuándo hace Óscar Burgos Jr. su debut en Telehit?

3 de julio es la fecha en la que inicia la nueva etapa del canal de paga Telehit, en la que Óscar Burgos Jr. estrena el programa Altavoz.

En sus palabras

“En octubre cumplo tres años de vivir solo en la Ciudad de México. Nada más los fines de semana, si no hay trabajo, voy de visita a Monterrey”

Información relacionada

Entrevista con Cynthia de la Vega: Del otro lado de la pasarela