Fepade pide a Interpol nueva ficha roja contra César Duarte

El fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, Santiago Nieto informó que solicitó a la Interpol una nueva ficha roja para localizar al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte por peculado electoral y desvío por 79 millones de pesos provenientes de las retenciones a los trabajadores del estado y entregados al PRI.

Tras acudir a un taller en materia electoral impartido en las instalaciones del PRD, el fiscal explicó que el gobierno de Duarte retuvo entre 5 y 10% del salario a los trabajadores del estado en contra de su voluntad.

“El punto central es que retenía entre 5 y 10% del salario a los trabajadores en contra de su voluntad, esto se concentraba en la Secretaría de Hacienda que emitía cheques a nombre de la propia Secretaría de Hacienda, se depositaba en una empresa particular y esa empresa particular entregaba el dinero en efectivo con un recibo año secretario de Finanzas del PRI en el estado de Chihuahua”, abundó.

Los 79 millones de pesos corresponden sólo a lo retenido en la administración pública centralizada y se ejerció acción penal por 14 millones de pesos más, con respecto a 2015.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha referido que en este caso, cerca de 700 trabajadores fueron afectados por el sistema donde participó la Secretaria de Hacienda de Chihuahua.

Además de que la investigación comprende un periodo de tres años, de 2014 a 2016.

La segunda ficha roja contra Duarte

El fiscal en materia electoral abundó en entrevista que la emisión de la ficha roja contra César Duarte fue solicitada ayer y sería la primera por delitos federales.

Sin embargo, recordó que existe otra ficha roja por delitos del ámbito local, es decir del fueron común.

De localizar al ex gobernador de Chihuahua, tendría que ser extraditado o deportado, dependiendo de las condiciones de ingreso a haya tenido.

La PGR confirmó la semana pasada que tres ex funcionarios del gobierno de César Duarte fueron sujetos a proceso judicial.

Se trata del ex secretario de Hacienda, el ex director general de Egresos y el ex director general de Administración, del gobierno de Chihuahua; Además de la vinculación del secretario de finanzas del PRI en el estado.

