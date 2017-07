Malala celebra su graduación y abre su cuenta en Twitter

La activista paquistaní Malala Yousafzai reiteró hoy su compromiso de luchar por la educación de las niñas en su primer mensaje en la red social Twitter, a la cual se unió al concluir sus estudios en la escuela secundaria este mismo día.

La joven Premio Nobel de la Paz 2014 sobrevivió a un grave ataque armado de talibanes a bordo de un autobús escolar en Pakistán en octubre de 2012, cuando tenía 15 años de edad, y fue trasladada a Reino Unido para ser sometida a un tratamiento médico que le salvase la vida.

Malala, ahora de 19 años, se recuperó por completo y desde entonces asistió a la escuela secundaria, donde este viernes tuvo su última clase, según escribió ella misma:

Today is my last day of school and my first day on @Twitter [THREAD]

— Malala (@Malala) July 7, 2017