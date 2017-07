Trump asegura que ya es hora de que Estados Unidos trabaje constructivamente con Rusia

El presidente Donald Trump celebró hoy el acuerdo para un cese al fuego en el suroeste de Siria que empezó a ser implementado este domingo y sostuvo que es un ejemplo de la importancia de trabajar constructivamente con Rusia.

Trump dijo haber presionado “firmemente” a su colega ruso Vladimir Putin en dos ocasiones sobre la injerencia de Rusia en las elecciones. “Lo negó vehementemente. Yo ya he dado mi opinión”, señaló.

El presidente estadunidense destacó asimismo haber discutido con su homólogo ruso la formación de la seguridad cibernética a fin de que se eviten penetraciones en las elecciones y “otras cosas negativas”.

Trump dijo que se le hicieron preguntas sobre las razones por las cuales la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tuvieron que preguntarle al Comité Nacional del partido demócrata en 13 ocasiones sobre su servidor cibernético y ha sido rechazado hasta el momento.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017