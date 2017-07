Así respondió Malala a Peña Nieto en Twitter

El pasado 7 de julio, la Premio Nobel de la Paz y activista Malala Yousafzai, celebró su fin de cursos abriendo su cuenta en Twitter.

Diversas personalidades de la política mundial le dieron la bienvenida incluido presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Aunque al principio se había dicho que Malala no había respondido al mandatario mexicano y a otros mandatarios sí.

Este martes, contestó el tuit del Presidente agradeciendo el gesto y señalando que le gustaría visitar México muy pronto.

Mis más sinceras gracias, Presidente @EPN! I look forward to visiting Mexico and meeting your incredible people someday.

— Malala (@Malala) July 11, 2017