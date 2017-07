Isabel Miranda de Wallace dedica carta a su hijo a 12 años del secuestro

Isabel Miranda de Wallace, activista y fundadora de “Alto al Secuestro”, dedicó una carta a su hijo Hugo Alberto, a 12 años de su secuestro.

Miranda de Wallace publicó la misiva en sus redes sociales, en la que denuncia que la justicia por este caso no ha llegado. “Ellos le apuestan a que yo me rinda o muera para evadirse, por eso le pido a Dios que me conserve con vida para verlos sentenciados y que paguen por lo que hicieron”.

“Hoy se cumplen doce largos años de haberte perdido, de no tocarte, abrazarte, mirar tus ojos, celebrar nuestros cumpleaños y navidades como familia, la convivencia con tu alma gemela (tu hermana) con quien tenías una relación de entendimiento total. En fin, nos arrancaron de tajo la vida, porque aunque yo sigo respirando, mi vida cambió por completo, por dentro me siento incompleta, partida en dos, me haces falta, por otro lado, es un infierno el ambiente en el que vivo desde que te secuestraron aquel 11 de julio de 2005”.

No hay palabras que sanen el dolor de perder a un ser amado.A 12 años de su secuestro recordamos con respeto a Hugo A.Wallace @WallaceIsabel pic.twitter.com/RxZG7moG9A — Alto al Secuestro (@altoalsecuestro) July 11, 2017

En la carta, Miranda de Wallace explica lo terrible que han sido los últimos años para ella, tras la desaparición de su hijo. “El otro día me enviaron una de esas cadenas que hacen por WhatsApp. Un pensamiento llamado “De madre a madre”, el cual, en esencia, dice que las madres de los delincuentes sí pueden ir a las cárceles donde sus hijos son mantenidos por los impuestos que los ciudadanos pagamos, ellas sí tiene la oportunidad de abrazarlos en Navidad o en sus cumpleaños. A mí me fue arrancada esa dicha”.

Aquí la carta completa de Isabel Miranda de Wallace para Hugo Alberto

A 12 años de ser arrancado de nuestras vidas seguimos buscando se haga justicia para #HugoWallace pic.twitter.com/RDYoMWRrhH — Alto al Secuestro (@altoalsecuestro) July 11, 2017

