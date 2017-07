INE vuelve a ajustar gastos de campaña; anulación en Coahuila queda en el aire

La anulación de la elección de Coahuila aún está en el aire. Este lunes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) hizo nuevos ajustes a la fiscalización de gastos no reportados por los partidos y candidatos independientes en los procesos electorales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

En la sesión extraordinaria –que se prolongó por más de nueve horas para tratar asuntos relacionados con la fiscalización–, los consejeros decidieron sacar el pago a representantes de casilla del informe de gastos no reportados, dado que algunos partidos políticos, en particular el PRI, han argumentado que no pagaron por dicha colaboración.

Por ello, el INE emplazó a los partidos políticos y candidatos independientes a que en un máximo de 24 horas acrediten que no gastaron en el pago de representantes de casilla.

Con ello, el gasto no reportado en la elección de Coahuila tiene una reducción importante, pero suficiente para mantener la causal de nulidad, ya que hay un rebase de gastos superior a 5%.

El consejero Ciro Murayama dijo que en el caso del candidato priista Miguel Riquelme, el gasto de campaña fue de 20.8 millones, es decir 1.5 millones que equivalen a un rebase de 8.27% si se considera que el tope fue de 19 millones 242 mil 478.57.

Mientras que el del panista Guillermo Anaya, fue de 997 mil pesos, es decir un rebase superior a 5%. El consejero aclaró que son cálculos aproximados y se espera un ajuste en los engroses de los dictámenes.

Datos

El consejero Lorenzo Córdova dijo que este año los partidos y coaliciones elevaron el gasto no reportado en 471%, en comparación con los comicios de 2016.

En 2017 el monto no reportado fue de 364.2 millones de pesos, correspondientes a cuatro elecciones; mientras que en las 14 elecciones de 2016 se detectó un gasto no reportado por 77.3 millones de pesos.

