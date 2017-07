No existen sorpresas en documento de EU sobre el TLCAN: Guajardo

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villareal, señaló que no existen sorpresas en el documento que presentó ayer Estados Unidos, con los puntos que definirán la ruta para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN).

En entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola, dijo que se trata de una buena noticia ya que se están cumpliendo los tiempos, sin embargo, “al entrar en los temas nada es nuevo. Todo se ha escuchado en debates públicos”.

En ese sentido, el titular de Economía añadió que entre los temas cruciales para México destaca la insistencia en los déficits comerciales, tema “poco ortodoxo en el entendimiento económico, ya que finalmente es resultado de una política macroeconómica de ahorro, es preocupante porque nos acerca a una visión un tanto mercantilista del tema comercial”.

“Lo que yo he insisitdo es que con todo gusto se revisarán los balances comerciales, mientras nos enfoquemos en como mejorarlos a través de la expansión del comercio y no a través de la reducción del mismo. Lo que es positivo es que no se reintroducirán cuotas o tarifas dentro de este proceso”.