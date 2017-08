Dos desaparecidos tras explosión en escuela de Minneapolis

Dos personas desaparecidas es el saldo de una explosión y caída de un edificio ocurridos este miércoles en una escuela de Minneapolis, dijeron cuerpos de bomberos.

El Departamento de Bomberos de Minneapolis tuiteó que hay un reporte de un fallecido tras el colapso en la Academia Minnehaha, sin embargo, aún no ha sido confirmada esta información.

1 fatality reported and at least persons trapped beneath collapse reported. Crews extinguishing fire, searching for victims and extricating.

— Minneapolis Fire (@MinneapolisFire) August 2, 2017