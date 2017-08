Relación Rusia-EU se encuentra en una situación 'muy peligrosa': Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hoy que la relación con Rusia se encuentra en una situación “muy peligrosa” y culpó al Congreso por ello, solo un día después de firmar la ley de sanciones a Moscú.

Trump firmó este miércoles a regañadientes una ley, aprobada la pasada semana por abrumadora mayoría bipartidista en las dos Cámaras del Legislativo, que contempla sanciones que afectan a la industria petrolera y minera de Rusia por la supuesta injerencia del Kremlin en las elecciones de 2016 para perjudicar a la demócrata Hillary Clinton, derrotada por Trump.

El mandatario había expresado inquietud al considerar que invade el poder del Ejecutivo debido a que el presidente necesita el respaldo del Congreso para cancelar las sanciones.

En un comunicado, Trump tildó hoy la legislación de “considerablemente defectuosa” y alegó que contiene “varias provisiones claramente inconstitucionales” que “sustituyen la autoridad constitucional exclusiva del presidente”.

La pasada semana, el nuevo intento de revocar la ley sanitaria conocida como Obamacare, una de las promesas del presidente estadounidense, volvió a fracasar en el Congreso ante la incapacidad de acuerdo entre los propios republicanos, lo que ha generado frustración en la Casa Blanca con los legisladores.

Las tensiones entre EE.UU. y Rusia se ha recrudecido en los últimos días.

El Ministerio de Exteriores ruso ordenó el fin de semana al Gobierno estadounidense que, a partir del 1 de septiembre, reduzca el número de diplomáticos y colaboradores que trabajan en su embajada en Moscú y en los consulados de San Petersburgo y otras ciudades, hasta el mismo número del personal diplomático que Rusia tiene en EE.UU.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017