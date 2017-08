Emilio Lozoya no se va a fugar porque no es responsable de nada: abogado

Javier Coello Trejo, el abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya aseguró que su cliente no se va a fugar porque no es responsable de nada.

Entrevistado por Ciro Gomez Leyva para Radio Fórmula, el litigante informó que desde el pasado mes de mayo, Lozoya le comentó al Procurador General de la República sobre la existencia de información sobre el supuesto soborno que habría recibido por lo que se puso a disposición de las autoridades

“Obviamente la oficina del señor Procurador nos contesta y nos dice, tenga usted la plena seguridad que se respetarán sus garantías, pero no tenemos ahorita elementos para citarlo”.

El litigante indicó que el pasado viernes Emilio Lozoya le llamó para decirle que le llegó un mail de un periodista que le señala que tiene muchos datos y que lo va a publicar con los medios de comunicación, de que recibió sobornos.

“Yo me comunico con el periodista, Ignacio Rodríguez y le invito a que vaya a mi despacho; va Ignacio y Alejandra Xanic, y ahí me sorprendió porque me empiezan a decir que tenían las carpetas y videos, y había tres funcionarios que imputaban a Emilio Lozoya, incluso yo anoto lo que ellos me están diciendo, les contesto de que no es una prueba fehaciente el hecho de que tres testigos protegidos declaren”.

Coello Trejo, informó que este jueves Lozoya dará una conferencia de prensa en punto de las 18:00 horas en un hotel de la Ciudad de México, donde “dará la cara porque no tiene nada que ocultar”

