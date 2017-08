Director del Metro deja ver su renuncia tras salida de Mancera

El director del Metro, Jorge Gaviño, dejó ver que podría renunciar después de que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pida licencia para buscar una candidatura para la Presidencia.

Tras comparecer ante la Asamblea Legislativa, explicó que si no hay cercanía entre él y quien quede como sustituto de Mancera, no tiene “nada qué hacer” como director del Metro.

“Yo me voy a ir cuando el jefe de gobierno se vaya. El jefe de gobierno es el que me dio la confianza”, dijo en entrevista desde el recinto de Donceles.

Y detalló: “el jefe de gobierno debe de tener una gente de todas la confianza en el Metro, yo no sé que va a pasar si el jefe de gobierno se va, él dice que se va a ir. Si se va, yo tendría que evaluar quién se queda, porque si no tenemos esa cercanía, esa confianza, yo no tendría nada qué hacer”.

A decir de Gaviño, un director del Sistema de Transporte Colectivo debe cumplir con dos temas: tener la confianza absoluta del Jefe de Gobierno y tener la experiencia técnica y administrativa para enfrentar los problemas del tamaño del Metro.

Durante su comparecencia, Gaviño Ambriz recibió elogios de diputados del PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y una legisladora de Encuentro Social.

La única crítica fue de Carlos Candelaria, de Encuentro Social, quien dijo que la comparecencia era una farsa y no para cuestionar a Gaviño Ambriz sobre las fallas que padece el Metro.