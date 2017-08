Amo a toda la gente de EU sin importar color, creencia o religión: Trump

Varias personas protestan contra las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de realizar su primer visita a la frontera con México para supervisar las labores de vigilancia en Yuma, en Arizona.

Algunos manifestantes tuvieron pequeños roces con seguidores del mandatario republicano mientras esperaban para ingresar al mitin que ofrecerá el republicano; este es el primer evento político que hace desde los actos violentos en Charlottesville, Virginia.

En cierto punto, seguidores del presidente norteamericano y manifestantes intercambiaron insultos y hasta empujones, pero estos fueron contenidos por agentes de policía, quienes posteriormente separaron partidarios y opositores.

El alcalde de Phoenix, Greg Stanton, dijo que él espera que los manifestantes sean “cívicos, respetuosos y pacíficos”. La jefa de la policía Jeri Williams señaló que los derechos de la Primera Enmienda se respetarán, pero que la conducta criminal será rápidamente controlada.

Por su parte, la vicealcaldesa de Tucson, Regina Romero, señaló que los grupos “se niegan a quedarse pasivos mientras Trump destruye todo lo que Estados Unidos representa”.

“Necesitamos alzar nuestras voces en contra del racismo de Trump y de sus ataques a los derechos civiles, su horrendo muro fronterizo y ataques contra tierras públicas, nuestro medio ambiente y las familias trabajadoras”, subrayó Romero.

Se esperaba que Trump aproveche su visita a Phoenix para indultar al ex sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, pero la Casa Blanca, informo este martes que eso no se daría, al menos no durante la presencia de Trump en la ciudad.

Trump, pernoctara en Phoenix, para dirigirse la mañana de este miércoles a Reno, Nevada, donde hablara ante la Convención Nacional de la Legión Americana, una agrupación de veteranos de las fuerzas armadas de Estados Unidos. (Con información de AP y Notimex)

