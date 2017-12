Cantante es acusada de abusar sexualmente de su mejor amiga

Los casos de abuso sexual continúan saliendo a la luz. Esta vez la señalada es Melanie Martinez, exconcursante de “The Voice”, quien supuestamente habría violado a su mejor amiga.

A través de sus redes sociales, Timothy Heller confesó que la cantante la cuestionó sobre sus preferencias sexuales, la besó y la penetró con un juguete sexual, además de hacerle sexo oral sin su consentimiento.

Todo esto habría sucedido durante una pijamada en la cual Martinez abusó de ella por dos noches seguidas y que fue resultado del “poder” que ejercía sobre ella para dominarla ya que tenían una “relación de dependencia en la que se producían tocamientos indebidos”.

Hasta el momento, Heller no había hablado de la situación ya que estaba en shock de que su mejor amiga abusó de ella.

Y que gracias a que ahora han salido a la luz cientos de casos parecidos, finalmente se armó de valor para revelar lo sucedido.

When I wrote this story about my assault, I initially wasn’t going to make the abuser. But I think it’s important for you all to know this is about Melanie Martinez pic.twitter.com/4PQ5oNI2s9

— Timothy Heller (@timethyheller) December 4, 2017