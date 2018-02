El juicio histórico sobre el Holocausto no se puede imponer por ley: Mario Sznajder

El Senado de Polonia aprobó un proyecto de ley que regula la expresión sobre el Holocausto, decisión que ha creado tensiones con Israel y Estados Unidos.

La propuesta fue realizada por el partido conservador Ley y Justicia, actualmente en el gobierno. Pide tres años de prisión para quienes utilicen frases como "campos de exterminio polaco" o cualquier otro "intento deliberado de atribuir falsamente los crímenes de la Alemania nazi al estado o ciudadanos polacos".

Los senadores aprobaron la ley "que defiende el buen nombre de Polonia" con 57 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones. El texto se convertirá en ley cuando sea refrendado por el presidente Andrzej Duda, que apoya la iniciativa.

Al respecto, el escritor Mario Sznajder, académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, conversó con Publimetro sobre el sentir del pueblo israelí. También opina cómo podría resolverse este conflicto entre dos naciones que "fuera de este episodio" tienen buena relación.

¿Cómo ha sido la reacción en Israel ante el proyecto de ley en Polonia?

Aquí las reacciones han sido bastante duras contra el gobierno polaco. En general, la acusación es que el Gobierno y el Parlamento de Polonia están intentando 'blanquear' la historia del Holocausto, en el sentido de eliminar toda responsabilidad polaca. Ese es el espíritu general de la crítica contra Polonia. En Israel, el tema del Holocausto es algo muy sensible.

La gente recuerda mucho el antisemitismo prevalente en Polonia antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre surgen dos nombres terribles que son totalmente polacos y que no son de responsabilidad alemana.

Me refiero a Jedwabne, un pueblo donde la población polaca local mató simplemente "por broma" a la población judía cuando comenzó la invasión alemana al este de Polonia en 1941. Sobre este caso hay un libro muy interesante de Jan Thomas Gross, de la Universidad de Princeton, que se llama "Vecinos" (Neighbors, en inglés). Él investigó y publicó todo lo relativo a este episodio sangriento polaco antisemita en el marco de la Guerra. El segundo nombre que surge es el del poblado de Kielce, una ciudad al sur de Varsovia, donde hubo un pogromo [linchamiento masivo] en 1946, mucho tiempo después de que había terminado la Guerra. Ahí mataron a muchos judíos que habían sobrevivido al Holocausto.

¿Por qué Polonia promueve esta ley?

Todo el mundo reconoce que no hay "campos de exterminación polacos". Que los campos de concentración y exterminio son alemanes, obra de los alemanes, planeado y ejecutado por los alemanes. Sobre esto no hay discusión. La discusión debe ser en qué medida los polacos colaboraron en el exterminio del pueblo judío. [Definir] si atacaron, agredieron o hicieron algo malo contra los judíos en el Holocausto por cuenta propia.

Este es un problema histórico y como tal no se puede legislar. El juicio histórico no se puede imponer por ley. El error es que los polacos mismos tratan de resolver una cuestión histórica. Se debe debatir entre historiadores, testigos, gente interesada, y más; pero no en un Parlamento. ¿Cómo se puede imponer una verdad histórica a través de una ley parlamentaria? Ese sería el problema.

Yo, como ciudadano israelí, creo que Israel no tiene mucho derecho a exigir algo a los polacos. Los polacos tienen su historia. Nosotros pensamos lo que pensamos sobre el Holocausto, ellos piensan lo que piensan. Se puede discutir académicamente entre una y otra parte. No creo que haya lugar para tanta protesta y tanto enojo en Israel, pero por otro lado tampoco creo que sea apropiado hacer una ley en Polonia. Me parece un poco desatinado.

¿La opinión pública de Israel pide algún tipo de respuesta?

Sí. La derecha nacionalista israelí pide que se llame a consultas a la embajadora en Polonia, porque al parecer la semana pasada en conversaciones que hubo entre Netanyahu y el primer ministro polaco se entendió que llegaban a un acuerdo para posponer el proyecto de ley o para hacerle cambios. Pero esto no se cumplió. Hoy se habla de llamar a consultas a la embajadora en Varsovia, que es un acto diplomático de protesta. No sé si lo harán porque -fuera de este episodio- las relaciones entre Polonia e Israel son buenas. Inclusive el gobierno polaco, que es de derecha, ha tenido relaciones muy amistosas con el gobierno israelí, que también es de derecha.

[Este proyecto de ley] tiene mucho que ver con los problemas internos de Polonia, pero de alguna manera repercute sobre las percepciones del Holocausto. Han pasado tantos años, pero desde la gente joven hasta los ancianos en Israel son muy sensibles al tema porque Polonia es el país donde murió la mayor cantidad de judíos en el Holocausto

El Museo del Holocausto de Israel, Yad Vashem, invita a educar sobre el tema y no a legislar

Más que educar, este es un tema de investigación histórica, hasta que se establezcan responsabilidades a nivel persona. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno polaco en el exilio (que estuvo en Londres) se preocupó del tema del Holocausto. Trajeron como testigo presencial a Jan Karski, que entró dos veces al Ghetto de Varsovia y una vez a Auschwitz, para informar qué estaba sucediendo en el Holocausto.

El gobierno polaco en el exilio pidió que se bombardeara las líneas férreas que iban a los campos de exterminio. Occidente se negó a hacerlo. Oficialmente Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en contra del Holocausto.

Hablar de que los polacos -en masa- colaboraron con los alemanes es una aberración. Los alemanes, más allá de matar a tres millones de judíos polacos (o quizás más) mataron a tres millones de católicos polacos también. Los alemanes eran vistos como el enemigo número uno de Polonia.

Liquidaron a toda la inteligencia polaca, mataron a cuanto polaco de la élite pudieron. Es irreal decir que los polacos colaboraron con los alemanes. El análisis histórico preciso y el establecimiento de responsabilidades individuales es la única solución.

Lo siguiente es demostrar que la mayoría no colaboró con los alemanes. Los polacos en agosto de 1944 hicieron el levantamiento de Varsovia en contra de los alemanes y perdieron a cientos de miles de personas.

Este un tema que se va a superar rápidamente. En Israel hay una serie de susceptibilidades. Los polacos tienen mucho orgullo nacional y están ofendidos de que se les acusa de colaborar con los alemanes. Se exacerba una pelea que no debería de existir. Ellos fueron víctimas de los alemanes y nosotros fuimos más víctimas de los alemanes, pero no estamos compitiendo, sino buscando saber qué sucedió realmente.

